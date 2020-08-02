Сепаратисты на один день открывают КПВВ на Донбассе - когда и какие условия

Боевики 3 августа откроют блокпост Еленовка / УНИАН

Сепаратисты Донбасса приняли решение восстановить пропуск через линию разграничения, открыв блокпост Еленовка, который расположен рядом с украинским КПВВ Новотроицкое.

Об этом пишут сегодня сепаратистские СМИ.

Пункт будет работать с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд только 3 августа и по таким правилам:

для въезда на оккупированную территорию необходимо иметь разрешение "межведомственного оперативного штаба" боевиков;

для выезда с оккупированной территории необходимо иметь прописку на подконтрольной украинскому правительству территории.

Всех прибывших в ОРДЛО обязали пройти обязательную двухнедельную обсервацию.

Как ранее писал Главред, из-за ограничений со стороны пророссийских боевиков не все граждане могут попасть на оккупированную территорию Донбасса. Для помощи таким лицам на всех пунктах пропуска круглосуточно работают специальные палатки.