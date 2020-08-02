Сепаратисты на один день открывают КПВВ на Донбассе - когда и какие условия

Боевики решили открыть блокпост Еленовка лишь 3 августа.
Сепаратисты Донбасса приняли решение восстановить пропуск через линию разграничения, открыв блокпост Еленовка, который расположен рядом с украинским КПВВ Новотроицкое.
Об этом пишут сегодня сепаратистские СМИ.
Пункт будет работать с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд только 3 августа и по таким правилам:
- для въезда на оккупированную территорию необходимо иметь разрешение "межведомственного оперативного штаба" боевиков;
- для выезда с оккупированной территории необходимо иметь прописку на подконтрольной украинскому правительству территории.
Всех прибывших в ОРДЛО обязали пройти обязательную двухнедельную обсервацию.
Как ранее писал Главред, из-за ограничений со стороны пророссийских боевиков не все граждане могут попасть на оккупированную территорию Донбасса. Для помощи таким лицам на всех пунктах пропуска круглосуточно работают специальные палатки.
Автор: Екатерина Трохимчук