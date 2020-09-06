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На Донбассе погибли двое бойцов ОС: в ВСУ рассказали подробности

6 сентября 2020, 15:59

Бойцы ВСУ подорвались на минном поле противника.

мины
Бойцы ВСУ подорвались на минном поле / Reuters

На Донбассе погибли двое бойцов ВСУ, которые принимали участие в тушении пожаров.

Об этом говорится в сообщении в Facebook пресс-службы оперативно-тактической группы Восток.

Отмечается, что двое пропавших без вести во время пожара вблизи Верхнеторецкого в Донецкой области военнослужащих Объединенных сил погибли.

Бойцы ВСУ подорвались на минном поле противника.

Как сообщается, военнослужащие были отрезаны пламенем от остального личного состава во время обхода очага пожара в "серой зоне".

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Военнослужащие зашли на минное поле противника, где подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Напомним, ранее главаь "ДНР" Денис Пушилин заявил об ударе террористов по позициям Украины. Артиллерийский удар будет нанесён в понедельник утром, 7 сентября.

Пушилин заявил, что ВСУ должны зарыть траншеи, которые якобы были вырыты после объявления перемирия на Донбассе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с угрозами главаря "ДНР" Дениса Пушилина нанесли удар по украинским бойцам.

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