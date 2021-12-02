На дорогах Украины появилась желтая разметка: что она значит и кому ее стоит бояться

Цель разметки - снизить аварийность на оживленных перекрестках и уменьшить заторы.
На украинских дорогах начала появляться новая разметка - в виде желтых сеток. Ее уже наносят в Киеве и других крупных городах.
В разделе "Дорожная разметка" есть обозначение одного из нововведений – это пункт 1.10.3 (коробчатая разметка желтого цвета). Она наносится на проезжую часть в зоне перекрестка для предупреждения о запрете въезда на перекресток в случае возникновения затора.
Также коробчатая разметка желтого цвета – наносится на проезжую часть в зоне перекрестка для предупреждения о запрете въезда на перекресток в случае возникновения затора.
Ее главная цель - снизить аварийность на оживленных перекрестках и уменьшить заторы.
Водителям категорически запрещено выезжать на желтую сетку на перекрестках во время скопления машин или пробок, а также если они не успели закончить проезд перекрестка до смены света светофора.
За выезд на этот участок дороги будут штрафовать.
Напомним, работник киевской автомойки на улице Радужной, будучи пьяным, угнал электрокар Tesla одного из клиентов. Мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы. А тем временем копы получили вызов на место ДТП на проспекте Освободителей.
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