На дорогах Украины появилась желтая разметка: что она значит и кому ее стоит бояться

Желтая разметка на дорогах / Скриншот

На украинских дорогах начала появляться новая разметка - в виде желтых сеток. Ее уже наносят в Киеве и других крупных городах.

В разделе "Дорожная разметка" есть обозначение одного из нововведений – это пункт 1.10.3 (коробчатая разметка желтого цвета). Она наносится на проезжую часть в зоне перекрестка для предупреждения о запрете въезда на перекресток в случае возникновения затора.

Также коробчатая разметка желтого цвета – наносится на проезжую часть в зоне перекрестка для предупреждения о запрете въезда на перекресток в случае возникновения затора.

Ее главная цель - снизить аварийность на оживленных перекрестках и уменьшить заторы.

Водителям категорически запрещено выезжать на желтую сетку на перекрестках во время скопления машин или пробок, а также если они не успели закончить проезд перекрестка до смены света светофора.

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За выезд на этот участок дороги будут штрафовать.

Напомним, работник киевской автомойки на улице Радужной, будучи пьяным, угнал электрокар Tesla одного из клиентов. Мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы. А тем временем копы получили вызов на место ДТП на проспекте Освободителей.

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