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На это можно смотреть вечно: ВСУ разорвали в клочья "Бук-М2" и десятки оккупантов

4 мая 2022, 11:42

Россиян понемногу, но хорошо давят на Харьковщине.

ВСУ разорвали в клочья "Бук-М2" и десятки оккупантов / скриншот

Украинские военные на Харьковщине уничтожили российскую радиолокационную станцию "Бук-М2" и другую технику. Также было ликвидировано 42 оккупанта.

Военный волонтер Роман Доник в Facebook рассказал, что без потерь не обошлось и в личном составе у оккупантов.

Волонтер уточнил, что радиолокационную станцию (РЛС 9С36) подсвечивания целей и наведения ракет зенитно-ракетного комплекса 9К317 "Бук-М2" ликвидировали украинские артиллеристы в полосе ОУВ "Слобода".

Также оккупанты потеряли два танка, шесть боевых машин пехоты (БМП), один бронетранспортер (БТР), 30 единиц автомобильной техники, и 42 врага.

Читайте такжеГоры техники и десятки "двухсотых" оккупантов: ВСУ "дали жару" на юге УкраиныДоник также рассказал, что оккупанты "огрызаются".

"По нашим защитникам совершили два авиационных удара, один ракетный, 38 артиллерийских обстрелов. Попытки атаковать и контратаковать там, где оккупантов потеснили. Враг успеха не имел. Россиян понемногу, но хорошо давят на Харьковщине. Доброе утро, несокрушимые", – подытожил волонтер.

Напомним ранее украинские военные "поджарили" много российской бронетехники в селе Сулиговка под Изюмом на Харьковщине. Вражескую технику как раз стянули в одно место, чтобы дальше задействовать ее в очередной волне наступления на Украину.

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