На грани катастрофы: в Крыму пересох самый крупный водопад

Водопад расположен на юго-западных склонах Ялтинской яйлы в шести километрах к западу от Ялты на высоте 390 метров над уровнем моря.
В аннексированном Крыму из-за засухи пересох самый крупный на полуострове водопад Учан-Су.
Видео с места публикует Telegram-канал Подъем в пятницу, 9 октября.
На видео запечатлена каменистая сухая скала, где полностью отсутствуют потоки воды. Высота Учан-Су составляет 98,5 метра.
Водопад расположен на юго-западных склонах Ялтинской яйлы в шести километрах к западу от Ялты на высоте 390 метров над уровнем моря.
Засуха в Крыму - что было ранее:
- Оккупанты Крыма перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища. Об этом сообщает Крым.Реалии во вторник, 8 сентября. Теперь из образовавшегося пруда военные качают воду на нужды Симферополя. При этом на месте проведения работ они разбили палаточный городок, задействовано много техники. Спецавтомобили с насосами качают воду в смонтированные трубопроводы.
- Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.
- Как писал Главред, из-за засухи в аннексированном Россией Крыму без воды осталось 29 населенных пунктов.
- Напомним, в Симферополе в квартирах из водопроводных кранов несколько дней течет вода черного цвета.
Автор: Екатерина Трохимчук