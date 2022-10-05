На Харьковщине оккупанты перешли в контратаку: ВСУ "покрошили" резервы РФ, взяли пленных и трофеи

Трофейный БМП РФ / censor.net

В Харьковской области российские оккупанты пытались предпринять попытки контрнаступления. Атаки были отражены бойцами Вооруженных сил Украины.

Успешными действиями отметились воины 92-й механизированной бригады ВСУ, пишет в Facebook военный корреспондент Юрий Бутусов.

"Чтобы остановить украинское наступление в Харьковской области, российское командование провело целую серию контратак, сосредоточило резервы из состава 200 мотострелковой, 55 мотострелковой горной бригад, отдельного батальона "Байкал" из Бурятии, отдельного отряда "Русич", со значительным количеством артиллерий бронетехники", - рассказал он.

По его данным, в районе села Петропавловка Купянского района российская группировка была разгромлена во встречных боях.

"92-я бригада одолела сопротивление россиян. Увлечены новые трофеи – среди прочего – очередные новенькие российские БМП с боевым модулем Бережок", - добавил Бутусов.

Напомним, ранее в разведке Великобритании заявили, что армия Украины продолжает свое наступление в Харьковской области и в районе Донбасса.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что после освобождения ВСУ Изюма Украина фактически получает огневой контроль над севером Донецкой и Луганской областей. Таким образом, Киев создает более выгодные условия для новой битвы за Донбасс.

Ранее силы обороны Украины освободили два села в Донецкой области.

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