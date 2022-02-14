На Ивано-Франковщине в кресле стоматолога застрелили мужчину

В 18.45 на линию 102 поступило сообщение об убийстве в г. Яремче. В полицию обратился врач-стоматолог.
На Ивано-Франковщине в городе Яремче застрелили мужчину в кресле стоматолога. Полиция начала поиски убийцы, говорится в сообщении полиции Ивано-Франковской области.
В 18.45 на линию 102 поступило сообщение об убийстве в г. Яремче. В полицию обратился врач-стоматолог. Он сообщил полицейским, что в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. Злоумышленник сразу скрылся.
При оказании медицинской помощи пострадавший скончался.
На месте происшествия работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа по выяснению обстоятельств совершенного уголовного правонарушения и поиска причастных лиц.
"В области производится специальная полицейская операция. На поиски подозреваемого привлечены все оперативные службы и наряды полиции", - говорится в сообщении полицейских.
По информации источников местного издания "Галицкий корреспондент", речь идет об Игоре Дудке - криминальном авторитете по прозвищу "Сухой". Издание сообщает, что киллер выпустил несколько пуль и затем скрылся с места событий.
Расстрел нацгвардейцем людей в Днепре
В Днепре на территории Южного машиностроительного завода 27 января около 4 часов утра нацгвардеец Артём Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. Он убил 4 коллег и ранил еще пятерых, а когда пытался выйти из Южмаша, застрелил гражданскую – работницу завода, которая отказалась отдать ему ключи от ворот.
Рябчук скрылся с места трагедии с оружием и патронами. Позже его задержали. ГБР открыло уголовное производство.
После трагических событий начали всплывать данные об издевательствах, которые систематически происходили в воинской части Нацгвардии, в которой служил Рябчук. Бывшие служащие воинской части 3021 в Днепре рассказали, что руководство части давило на солдат.
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