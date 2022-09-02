На Киевщине "тихая охота" завершилась трагедий: погибли дети

Под Киевом сбор грибов закончился трагедией / ua.depositphotos.com

В Киевской области сбор грибов завершился настоящей трагедией - из-за острого отравления в реанимации погибла 18-летняя девушка и ее 9-летняя сестренка. Кроме того, в больнице оказался еще один парень, сказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook.

На "тихую охоту" Екатерина ходила со своим женихом. Они собрали грибы в лесополосе, после чего приготовили из них ужин, и угостили маленькую сестру девушки Лизу.

После этого всем троим стало плохо. Пострадавших с отравлением грибами везли в медицинское учреждение в Киеве.

"Медики сделали все возможное, но спасти Екатерину не смогли. Сегодня ночью в столичной больнице от отравления скончалась и малолетняя Лиза", - рассказал генерал полиции.

Правоохранитель обращает внимание, что грибной сезон именно сейчас - в разгаре, поэтому настоятельно призывает всех быть внимательными с тем, что кладете в корзину.

"В случае же появления тошноты, болей в животе и других симптомов отравления сразу обращайтесь к врачам. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью", - подчеркивает Небитов.

Ранее Главред писал о том, что в связи с войной в Украине небезопасно ходить в лес за грибами и ягодами. В некоторых областях введены временные ограничения на посещение лесных массивов.

Также Главред сообщал, как отличить съедобные грибы от несъедобных.

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