Гады атакуют: на Львовщине за день три человека попали в больницу после укуса змей

Под Львовом змеи атакуют людей / wikipedia.org

За минувшие сутки во Львовской области сразу три человека пострадали от укусов змей, в том числе один ребенок. Пресмыкающиеся вкусило всех трех пострадавших за правую ногу, все они госпитализированы.

"10 июля в лечебные учреждения Львовской области с диагнозом укус змеи госпитализированы три человека. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести", – сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС уточнили, что в Перемышлянскую центральную районную больницу госпитализирована 34-летняя львовянка, которую змея укусила в правую стопу. В Турковскую больницу госпитализирована 13-летняя девочка с укусом в голень. В эту же больницу госпитализирована 41-летняя женщина – ее, как и других пострадавших, змея укусила в правую стопу.

Как сообщал Главред, в начале июля во Львовской области в поселке Славское ядовитые змеи покусали двух женщин, пострадавшие попали в реанимацию. Медики говорят, что сейчас в Украине нет сыворотки против яда распространенной змеи – гадюки карпатской. В сюжете ТСН вы детальнее узнаете о случаях во Львове:

Что делать, если увидели змею рядом:

нельзя паниковать, делать резкие движения, нужно спокойно уйти;

если идете в лес, остерегайтесь потенциально опасных мест - высокой травы, кустов;

наденьте плотную высокую обувь, чтобы обезопасить себя при встрече с пресмыкающимся.

Если змея все же укусила, нужно:

обездвижить конечность;

приложить к травмированному месту что-то холодное;

много пить;

немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Укусы змей. Первая помощь / МОЗ / МОЗ

Отмечается, что в Украине водится около двадцати видов змей и из них три – ядовитые. Герпетологи подчеркивают: первыми змеи не нападают, но любое движение могут расценить как опасность и ужалить, защищаясь.

В лес или высокую траву специалисты советуют заходить в соответствующей одежде и обуви и с палкой. Ей нужно простукивать заросли перед собой. Гадюки глухие, но слышат вибрацию, поэтому побегут. Но если же укуса избежать не удалось – нужно сразу ехать в больницу.