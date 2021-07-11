Гады атакуют: на Львовщине за день три человека попали в больницу после укуса змей

Все пострадавшие в состоянии средней тяжести.
За минувшие сутки во Львовской области сразу три человека пострадали от укусов змей, в том числе один ребенок. Пресмыкающиеся вкусило всех трех пострадавших за правую ногу, все они госпитализированы.
"10 июля в лечебные учреждения Львовской области с диагнозом укус змеи госпитализированы три человека. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести", – сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В ГСЧС уточнили, что в Перемышлянскую центральную районную больницу госпитализирована 34-летняя львовянка, которую змея укусила в правую стопу. В Турковскую больницу госпитализирована 13-летняя девочка с укусом в голень. В эту же больницу госпитализирована 41-летняя женщина – ее, как и других пострадавших, змея укусила в правую стопу.
Как сообщал Главред, в начале июля во Львовской области в поселке Славское ядовитые змеи покусали двух женщин, пострадавшие попали в реанимацию. Медики говорят, что сейчас в Украине нет сыворотки против яда распространенной змеи – гадюки карпатской. В сюжете ТСН вы детальнее узнаете о случаях во Львове:
Что делать, если увидели змею рядом:
- нельзя паниковать, делать резкие движения, нужно спокойно уйти;
- если идете в лес, остерегайтесь потенциально опасных мест - высокой травы, кустов;
- наденьте плотную высокую обувь, чтобы обезопасить себя при встрече с пресмыкающимся.
Если змея все же укусила, нужно:
- обездвижить конечность;
- приложить к травмированному месту что-то холодное;
- много пить;
- немедленно обратиться в медицинское учреждение.
Отмечается, что в Украине водится около двадцати видов змей и из них три – ядовитые. Герпетологи подчеркивают: первыми змеи не нападают, но любое движение могут расценить как опасность и ужалить, защищаясь.
В лес или высокую траву специалисты советуют заходить в соответствующей одежде и обуви и с палкой. Ей нужно простукивать заросли перед собой. Гадюки глухие, но слышат вибрацию, поэтому побегут. Но если же укуса избежать не удалось – нужно сразу ехать в больницу.