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На Николаевщине скоро будут "определенные результаты": Ким заинтриговал своим заявлением

13 августа 2022, 14:46

Уже в ближайшее время хорошие новости сможет сообщить генерал Дмитрий Марченко.

Виталий Ким, война, война в Украине
Виталий Ким анонсировал "определенные результаты" в Николаевской области / УНИАН, Главред

В Николаевской области будут "определенные результаты". Как только это случится, о результате сообщит генерал Дмитрий Марченко, который занимается обороной Николаева. Это анонсировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем видеообращении.

Эти "определенные результаты" ожидаются уже в ближайшее время.

"Генерал Марченко на месте в городе-герое Николаеве. Работаем, работы хватает всем. Чем занимаемся — говорить не могу и не надо, потому что это вредит. И в информационном поле, извини, я при Дмитрии Александровиче (Марченко — Главред) скажу, что комментариев не будет в ближайшее время к определенным результатам", — сказал Виталий Ким.

Напомним, недавно Виталий Ким заявил, что российские оккупанты могут попытаться захватить Николаев и, возможно, даже имеют определенный план. Однако глава ОВА убежден, что им это сделать не получится. Он считает, что враг не сможет продвинуться вперед, так как украинские защитники проводят успешные контратаки.

Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

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