"На примере Медведчука": Украина может обменять попов церквей МП на военных

Украина может использовать попов УПЦ МП для обмена пленными / Коллаж фото СБУ

Украина может передать Кремлю подозреваемых священников УПЦ МП. Такой вариант возможен только при условии обмена их на украинских военных, находящихся в плену. Об этом сообщил спикер Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает 24 канал.

Следует отметить, что такой обмен может произойти по примеру Виктора Медведчука. Но пока об этом рано говорить.

"На примере великого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. И малейшие возможности, которые для этого будут появляться (формальные или неформальные) Украина точно будет использовать", - сказал Юсов.

Он отметил, что только за последнюю неделю Украина вернула из плена почти 100 украинцев в рамках трех обменов. Идет подготовка к новому обмену.

Обыски в Киево-Печерской Лавре

Напомним, во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской православной церкви (официально в УПЦ заявляют, что отказались от РПЦ и Московского патриархата) во время обысков Служба безопасности Украины нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ.

В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" открыто уголовное производство.

Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел признал, что песню "Звон плывет, плывет над Россиею" пели в одном из храмов. Однако он сказал, что песня не является богослужебным пением. По словам Павла, на литургии молятся за Украину, украинские войска и поминают только предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Также Павел заявил, что отцу Захарии, который допустил песнопения, запретили служить литургии. Духовный собор Лавры должен разобрать эту ситуацию.

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