На Столичном рынке прогремели взрывы: пришлось вмешаться спецназу / Пресс-служба полиции Киевской области

На рынке Столичный под Киевом сегодня гремели взрывы: там участники конфликта не смогли "поделить права собственности" – и начали бросаться дымовыми пакетами и петардами.

В конфликт пришлось вмешаться наряду реагирования патрульной полиции. Позднее на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции и подтянулись взрывотехники и спецназовцы, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители и поставили точку в сегодняшнем силовом противостоянии. Полиция осталась охранять публичный порядок и проводить на рынке превентивные мероприятия.

Пострадавших в результате инцидента нет. Но доступ к административному зданию рынка пришлось перекрыть: там сейчас идут следственные действия.

Дать правовую оценку действиям участников конфликта и привлечь виновных к ответственности полиция обещает в самое ближайшее время.

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