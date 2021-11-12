На Тернопольщине загадочно скончался месячный малыш: медики не смогли остановить кровь из носа

Младенец умер при странных обстоятельствах / Pixabay

Жуткая трагедия на Тернопольщине. Там загадочным образом умер малыш.

Как сообщили в Нацполиции Тернопольской области, в поселке Козова внезапно скончался одномесячный младенец. У него из носа пошла кровь, а медики "скорой" не смогли спасти малыша.

По словам родителей, кровь начала идти внезапно.

Копы утверждают, что на теле ребенка нет признаков насилия. Соседи о семье отзываются положительно.

Причину смерти установит только экспертиза. Тем временем продолжается расследование.

Напомним, в селе Тихоновка, что на Черкасчине, 21-летняя мать обнаружила мертвым своего 4-месячного ребенка после того, как долго выпивала со своими друзьями на улице.

Также ранее в Хмельницкой области к 10 годам лишения свободы приговорили 34-летнюю женщину, которая убила свою 4-летнюю дочь.