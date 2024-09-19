На Украину летело 46 воздушных целей: сколько ракет и дронов уничтожила ПВО

Силам противовоздушной обороны удалось сбить все дроны, однако с ракетами ситуация оказалась сложнее.

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Вражеские дроны так и не долетели до украинских целей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Юг"

В ночь на 19 сентября оккупационные силы страны-агрессора России атаковали Украину 52 ударными БпЛА и 4 ракетами различных типов. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Оккупанты ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области и одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области.

Также на Украину летели 42 беспилотника типа "Shahed" из российских Приморско-Ахтарска и Курска. В бою в воздухе их сбили украинские силы ПВО с помощью авиации, зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и подразделений РЭБ.

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"Также на восточном направлении сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69", - добавили в Воздушных Силах.

Сколько вражеских целей сбила ПВО в ночь на 19 сентября / фото: Воздушные Силы ВСУ

В целом этой ночью противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Российские воздушные атаки на Украину

Страна-агрессор Россия ежедневно наносит удары ракетами, или беспилотниками по Украине. 18 сентября не стало исключением, оккупанты массированно атаковали Украину дронами. Российские оккупанты запустили по украинским областям 52 ударных беспилотников, а также три ракеты.

Напомним, что такое большое количество российских дронов летит на Украину едва ли не ежедневно, поэтому эксперт по авиации Константин Криволап предположил, что у россиян либо появилось дополнительное производство, либо на производстве, которое было развернуто ранее, они достигли возможностей по комплектации, по производству фюзеляжей.

Ранее военный аналитик Александр Коваленко предупреждал, что с начала сентября 2024 года держится достаточно высокий показатель применения Shahed-131/136, поэтому враг может пойти на рекорд до конца сентября.

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