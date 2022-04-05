"Надо быть полным идиотом": Арестович оценил риск нападения РФ на уже освобожденные территории

Российские военные вряд ли снова нападут на освобожденные территории, считает Арестович / Reuters

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что возвращение российских оккупантов на освобожденные от них территории Украины практически нереально.

По его словам, для того чтобы повторно напасть, нужно быть "полными идиотами".

"Это практически нереально. Надо быть полным идиотом с этой точки зрения, даже больше, чем россияне", – сказал Арестович во время национального телемарафона.

Советник ОП добавил, что элитные военные группировки, участвовавшие в нападении на украинские города, практически потеряны. Военному руководству нужно где-то искать силы, чтобы пополнить армию. Кроме того, повторная атака для РФ будет сложнее, поскольку теперь украинцы "более готовы к этому".

"Это (повторное нападение, - ред.) практически невозможно... Ну, можем оставить 1% на то, что они попробуют, но это просто, чтобы не говорить, что это на 100% невозможно", – сказал Арестович.

Читайте такжеСудьба войны с Россией будет решаться под Харьковом и на ДонбассеКак известно, Киевскую и Житомирскую область и часть Черниговщины освободили от оккупантов.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес прокомментировал отвод российских войск на киевском и черниговском направлениях. По его словам, на самом деле Путин не отводит войска, а передислоцирует их для следующей "фазы" на Донбассе.

Телеканал CNN сообщал со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с последними оценками американской разведки, что к началу мая оккупанты РФ поставили себе целью захватить Донбасс и другие регионы на востоке Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил 5 апреля, что Россия снова может начать войну с Украиной, даже если будет подписано мирное соглашение.

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