УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Надо быть полным идиотом": Арестович оценил риск нападения РФ на уже освобожденные территории

5 апреля 2022, 17:27

Элитные военные группировки, участвовавшие в нападении на украинские города, практически потеряны. России нужно где-то искать силы, чтобы пополнить армию.

Российские военные в Мариуполе 24.02.2022
Российские военные вряд ли снова нападут на освобожденные территории, считает Арестович / Reuters

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что возвращение российских оккупантов на освобожденные от них территории Украины практически нереально.

По его словам, для того чтобы повторно напасть, нужно быть "полными идиотами".

"Это практически нереально. Надо быть полным идиотом с этой точки зрения, даже больше, чем россияне", – сказал Арестович во время национального телемарафона.

Советник ОП добавил, что элитные военные группировки, участвовавшие в нападении на украинские города, практически потеряны. Военному руководству нужно где-то искать силы, чтобы пополнить армию. Кроме того, повторная атака для РФ будет сложнее, поскольку теперь украинцы "более готовы к этому".

"Это (повторное нападение, - ред.) практически невозможно... Ну, можем оставить 1% на то, что они попробуют, но это просто, чтобы не говорить, что это на 100% невозможно", – сказал Арестович.

Читайте такжеСудьба войны с Россией будет решаться под Харьковом и на ДонбассеКак известно, Киевскую и Житомирскую область и часть Черниговщины освободили от оккупантов.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес прокомментировал отвод российских войск на киевском и черниговском направлениях. По его словам, на самом деле Путин не отводит войска, а передислоцирует их для следующей "фазы" на Донбассе.

Телеканал CNN сообщал со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с последними оценками американской разведки, что к началу мая оккупанты РФ поставили себе целью захватить Донбасс и другие регионы на востоке Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил 5 апреля, что Россия снова может начать войну с Украиной, даже если будет подписано мирное соглашение.

Другие новости:

viber
война в Украине РИА Новости Украина Алексей Арестович новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Автор геноцида в Буче: волонтеры нашли данные командира бригады, совершившей зверства на КиевщинеАвтор геноцида в Буче: волонтеры нашли данные командира бригады, совершившей зверства на Киевщине Оккупант неделю насиловал украинку и признался ей в любви - получив отказ, он застрелил ее старую матьОккупант неделю насиловал украинку и признался ей в любви - получив отказ, он застрелил ее старую мать "У убитых детей были связаны руки": журналист в деталях рассказал о бесчинствах россиян в Буче"У убитых детей были связаны руки": журналист в деталях рассказал о бесчинствах россиян в Буче Отрезали волосы и бесились из-за украинского: освобожденные из плена военные рассказали о пытках в РФОтрезали волосы и бесились из-за украинского: освобожденные из плена военные рассказали о пытках в РФ Тела не опознать: Россия лишилась целого танкового батальона "освободителей"Тела не опознать: Россия лишилась целого танкового батальона "освободителей"

Последние новости

17:27

"Надо быть полным идиотом": Арестович оценил риск нападения РФ на уже освобожденные территории

17:27

В России власть затрещала по швам: как война в Украине запустила разрушение режима Путинамнение

17:20

"Крепко оприходовали": под Днепром жестко повязали банду, избивавшую тероборонуВидео

17:19

Приметы на Благовещение 2022: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:02

"Хотят обвинить ВСУ в преступлениях": Россия готовит масштабную провокацию в МариуполеВидео

Реклама
16:57

Изнасилования, пытки и убийства: омбудсмен рассказала о зверствах путинской армии на Харьковщине

16:46

Благовещение 2022 – дата, традиции и запреты праздника

16:40

В России начали торговать награбленным орками-мародерами в УкраинеВидео

16:07

Руины вместо домов и сожженные авто: ВСУ показали видео Бородянки и Макарова после оккупации РФВидео

16:02

Поставили на колени и выстрелили в голову: жительница Бучи рассказала, как оккупанты убили ее мужаВидео

15:57

Как сделать антисептик в домашних или полевых условиях: раны и поверхностиВидео

15:51

Бойцы ВСУ ударом ПТРК Стугна уничтожили новейший ударный вертолет оккупантов Ка-52 АллигаторВидео

15:42

Как пересадить орхидею, если нет специального субстрата: готовим грунт своими руками

15:35

Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия

15:20

Приметы на 6 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:16

"Семья вдохновляет 10 минут в день": Зеленский рассказал, где черпает силы во время вийны

15:15

У Украины в войне против России есть существенное преимуществомнение

15:00

"Парню оторвало ноги, его везли на тачке, чтобы спасти": как пережило месяц оккупации село под Беларусью

14:49

Надю Дорофееву с новым возлюбленным застукали в Барселоне: к кому ушла певицаВидео

14:43

Ужасы войны в Украине: мать написала послание на спине 3-летней дочери, фото всколыхнуло весь мир

Реклама
14:01

"Кум сказал, что нужно хвост украсть на детскую площадку": украинцы разобрали остатки вертолета оккупантов

13:59

"Я буду резать ваши головы": 20-летний оккупант, убивавший жителей Бучи, снова угрожает украинцам

13:54

Украина собирает информацию и будет искать преступников, которые пытали наших людей – Зеленский

13:15

Военных РФ, устроивших геноцид в Буче, возвращают в Украину - разведкаВидео

13:04

"Ракеты летели от Лукашенко, и он это знает": Зеленский допустил прямое участие Беларуси в войне

13:02

Для полного разгрома Путину осталось совершить все ошибки Гитлера на Курской дугемнение

12:59

Как избавиться от боли, если нет обезболивающего: названы способыВидео

12:54

Чем закончится война в Украине и как изменит мир – чат с Георгием Тукой

12:50

Укрпошта вышла на положительную динамику после потерь первого месяца войны – Кубраков

12:40

Российские истребители ударили по Украине с территории Беларуси

12:18

Как помыть посуду без моющего – 5 средств, которые есть на каждой кухне

12:03

Россия может атаковать Украину даже после мирного договора - ЗеленскийВидео

11:54

Нет списка стран, которые 100% готовы вступиться за внеблоковую Украину – Зеленский

11:49

Сделали накладной живот, чтобы не убили и не издевались: история семьи из Киевской областиВидео

11:49

Зеленский объяснил, как хотят решить вопрос Крыма за 10-15 летВидео

11:47

Если Украине завтра предложат вступить в НАТО, она согласится – ЗеленскийВидео

11:28

Статус беженца в Португалии для украинцев 2022: как оформить ВНЖ и на что можно рассчитывать

11:27

Война в Украине показала, что у России нет армии – есть сборище скотовмнение

11:05

"Отца маленькой девочки убили на ее глазах": медик рассказала о зверствах оккупантов на Киевщине

11:05

Зеленский не исключил, что встречи с Путиным может и не бытьВидео

Реклама
11:02

Отведенные войска РФ не могут сейчас бросить на Донбасс, им нужно переоснащение – разведка Британии

10:41

Отрезали волосы и бесились из-за украинского: освобожденные из плена военные рассказали о пытках в РФВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 6 апреля 2022: Львам – выигрыш, Весам – ссоры, Водолеям – неприятности

10:11

Новой целью Путина может стать атака на Днепр – экс-командующий сил НАТО в ЕвропеВидео

09:56

Украинский Хатико: в Буче пес много дней просидел рядом с телом убитого оккупантами хозяинаВидео

09:50

Россия погибнет, уже погибает: почему Украина уцелеет в войне и усилится как государствомнение

09:38

Уничтожил генерала и много бронетехники РФ: в ВСУ рассказали о героизме раненого украинского снайпераВидео

09:28

Печенье через мясорубку: как приготовить угощение

09:06

Возле Конотопа нашли тела трех замученных орками мирных жителей, людей просят не ходить в лесВидео

08:57

Путин напал на Украину, чтобы не дать ей жить лучше Россиимнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять