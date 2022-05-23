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Нагадили и устроили "штаб": жительница Мариуполя показала разгром в квартире после оккупантов

23 мая 2022, 16:53

В ванную комнату и туалет лучше даже не заглядывать.

оккупанты
Оккупанты / Александр Ермоченко, скриншот

Жительница оккупированного Мариуполя показала, во что оккупанты превратили ее квартиру, в которой обустроили свой "штаб".

Начинается видео с кухни, на которую даже трудно пробраться через разбросанные коробки из сухпайков, пустые бутылки, какие-то коробки, посуду.

А вот в ванную комнату и туалет лучше даже не заглядывать.

"Весь унитаз загажен фекалиями", - говорит жительница Мариуполя.

По квартире вывернута мебель, в спальне и гостиной страшный беспорядок - все шкафы открыты, вещи из них выбросили.

Даже подвесной потолок мозолил оккупантам. Чтобы понять, что это за диковинка, они его просто сорвали.

Бои за Мариуполь

В начале мая стало известно, что в городе Мариуполе, который находится в блокаде со стороны войск России, снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь. Там находятся украинские военные и прячутся от бомбардировок местные жители.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что оккупанты РФ обстреливают позиции защитников Украины из артиллерии, с самолетов, танков и кораблей.

Глава украинской делегации на переговорах с российскими властями Давид Арахамия 4 мая подтвердил информацию о том, что оккупантам удалось прорваться на территорию предприятия Азовсталь.

Советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что бывший работник завода Азовсталь показал оккупантам РФ тайные подземные ходы под территорией предприятия. После этого захватчики стали штурмовать эти туннели.

7 мая вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что с Азовстали в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев будет работать над эвакуацией из Азовстали всех украинских защитников. Ежедневно проводится дипломатическая работа для того, чтобы найти нужный вариант возвращения людей.

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