Оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя "адские" бомбы

Азовсталь / Reuters, planet.com

В Мариуполе в субботу, 14 мая, российские войска использовали запрещенные зажигательные или фосфорные бомбы против защитников завода Азовсталь.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале, горение от них остановить почти невозможно.

Сами же оккупанты говорят, что якобы были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями, температура горения которых около 2-2,5 тысячи градусов по Цельсию.

Горение при столь сверхвысоких температурах остановить почти невозможно. Это очередное ужасное военное преступление страны-террориста РФ против Украины и ее народа.

"Ад сошел на землю. В Азовсталь. Невероятно как держатся наши Защитники. Мы все в безвозмездном долге у них", - написал Андрющенко.

Областная прокуратура проведет досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 14 мая 2022 вооруженными силами РФ в очередной раз совершены атаки на защитников города Мариуполя, удерживающих позиции на территории завода Азовсталь. Согласно данным из открытых источников, захватчики применяют зажигательные снаряды с термитными слоями, запрещенными нормами международного гуманитарного права", - сообщает Офис генерального прокурора.

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Бои за Азовсталь в Мариуполе

В начале мая стало известно, что в городе Мариуполе, который находится в блокаде со стороны войск России, снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь. Там находятся украинские военные и прячутся от бомбардировок местные жители.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что оккупанты РФ обстреливают позиции защитников Украины из артиллерии, с самолетов, танков и кораблей.

Глава украинской делегации на переговорах с российскими властями Давид Арахамия 4 мая подтвердил информацию о том, что оккупантам удалось прорваться на территорию предприятия Азовсталь.

Советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что бывший работник завода Азовсталь показал оккупантам РФ тайные подземные ходы под территорией предприятия. После этого захватчики стали штурмовать эти туннели.

7 мая вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что с Азовстали в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев будет работать над эвакуацией из Азовстали всех украинских защитников. Ежедневно проводится дипломатическая работа для того, чтобы найти нужный вариант возвращения людей.

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