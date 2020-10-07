Наглости нет предела: оккупанты Крыма отбирают у населения скважины

"Власти" Крыма изымают частные скважины / УНИАН

Оккупационные власти Ялты изъяли из частного пользование пять водных скважин для дальнейшей постройки водопровода в поселок Голубой Залив.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Так, известно, что на территории поселка обострилась ситуация с водоснабжением. Для местных жителей установили емкости с водой. В дальнейшем скважины хотят передать из "муниципальной" собственности в "республиканскую".

При этом глава оккупационной российской администрации ЯлтыИван Имгрунт заявил, что в Ялте не планируют ограничивать подачу воды населению, так как город имеет необходимые запасы.

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На сайте оккупационной администрации Ялты сообщается, что вода из скважин якобы продавалась одним частным лицом и лишь немногим жителям посёлка, остальные были вынуждены обходиться своими силами.

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