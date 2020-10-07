Наглости нет предела: оккупанты Крыма отбирают у населения скважины

На территории поселка обострилась ситуация с водоснабжением. Для местных жителей установили емкости с водой.
Оккупационные власти Ялты изъяли из частного пользование пять водных скважин для дальнейшей постройки водопровода в поселок Голубой Залив.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Так, известно, что на территории поселка обострилась ситуация с водоснабжением. Для местных жителей установили емкости с водой. В дальнейшем скважины хотят передать из "муниципальной" собственности в "республиканскую".
При этом глава оккупационной российской администрации ЯлтыИван Имгрунт заявил, что в Ялте не планируют ограничивать подачу воды населению, так как город имеет необходимые запасы.
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На сайте оккупационной администрации Ялты сообщается, что вода из скважин якобы продавалась одним частным лицом и лишь немногим жителям посёлка, остальные были вынуждены обходиться своими силами.
Засуха в Крыму - что было ранее:
- Оккупанты Крыма перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища. Об этом сообщает Крым.Реалии во вторник, 8 сентября. Теперь из образовавшегося пруда военные качают воду на нужды Симферополя. При этом на месте проведения работ они разбили палаточный городок, задействовано много техники. Спецавтомобили с насосами качают воду в смонтированные трубопроводы.
- Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.
- Как писал Главред, из-за засухи в аннексированном Россией Крыму без воды осталось 29 населенных пунктов.
- Напомним, в Симферополе в квартирах из водопроводных кранов несколько дней течет вода черного цвета.