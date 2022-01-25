Налог на покупки за границей увеличили в Украине: сколько придется платить за интернет-заказы

ВР увеличила лимит налогооблажения на интернет-покупки за границей / pixabay

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, согласно которому возвращается порог налогообложения товаров, приобретенных гражданами на зарубежных интернет-площадках и пересылаемых в страну.

Законопроект №4278 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)" во втором чтении и в целом поддержали 274 народных депутата.

Законопроект увеличивает базу обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях в адрес получателя – физического лица со 100 евро до 150 евро.

Читайте также"Ради блага граждан": в Украине может появиться новый налогДокумент определяет ответственными за начисление и уплату в бюджет НДС при ввозе товаров из-за границы оператора почтовой связи, экспресс-перевозчика, если им осуществляется декларирование таких товаров.

Ранее сообщалось, что украинские власти анонсировали реформу налогооблажения заработных плат. Работающие граждане упали в панику и пока не понимают, что именно их будет ждать и на какие доходы в чистом виде рассчитывать семье.

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