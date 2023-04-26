Нам дают вооружение, но ровно столько, чтобы мы выстояли - Золотарев

В то же время, в европейской политике сегодня непопулярен даже намек на какие-то реверансы в сторону России, считает эксперт.

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Флаги НАТО и Украины, Андрей Золотарев / УНИАН

Страны-партнеры хоть помогают Украине, но делают это не на полную силу, считает политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

В интервью Главреду он отметил, что в европейской политике сегодня непопулярен даже намек на какие-то реверансы в сторону России, и есть тренд на поддержку Украины.

"И евроатлантическая солидарность после 24 февраля 2022 года – это не пустой звук. Поэтому тут если есть консенсус, то хочется или нет, но вынуждены идти вместе", - пояснил эксперт.

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С другой стороны, говорит Золотарев, есть и политическая оппозиция, которая активно муссирует тему экономических издержек, которые несет Германия от войны, санкционного режима, поставок техники.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

"Потому мы видим, что хоть и предпринимаются те шаги, которые еще пару лет назад были в принципе невозможны, но они происходят не в тех объемах. Нам дают вооружение, но ровно столько, чтобы мы выстояли, но не победили. А поставить все на Украину европейские политики не готовы. Тем более, брать на себя дополнительные риски. Ситуация, когда Украина таскает каштаны из огня их вполне устраивает", - подытожил эксперт.

Военная помощь Украине

23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

27 марта на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.

Министр обороны Алексей Резников показал первые кадры британских танков Challenger 2, американских бронемашин Stryker и Cougar, а также немецких боевых машин пехоты, которые поступили на баланс Десантно-штурмовых войск Украины.

Тем временем глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украине для противостояния стране-агрессору РФ в войне сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, оружие большой дальности и бронетехника.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.

Смотрите полное видео интервью Андрея Золотарева Главреду: