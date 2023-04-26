Нам дают вооружение, но ровно столько, чтобы мы выстояли - Золотарев

Страны-партнеры хоть помогают Украине, но делают это не на полную силу, считает политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
В интервью Главреду он отметил, что в европейской политике сегодня непопулярен даже намек на какие-то реверансы в сторону России, и есть тренд на поддержку Украины.
"И евроатлантическая солидарность после 24 февраля 2022 года – это не пустой звук. Поэтому тут если есть консенсус, то хочется или нет, но вынуждены идти вместе", - пояснил эксперт.
С другой стороны, говорит Золотарев, есть и политическая оппозиция, которая активно муссирует тему экономических издержек, которые несет Германия от войны, санкционного режима, поставок техники.
Кто такой Андрей Золотарев
Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.
"Потому мы видим, что хоть и предпринимаются те шаги, которые еще пару лет назад были в принципе невозможны, но они происходят не в тех объемах. Нам дают вооружение, но ровно столько, чтобы мы выстояли, но не победили. А поставить все на Украину европейские политики не готовы. Тем более, брать на себя дополнительные риски. Ситуация, когда Украина таскает каштаны из огня их вполне устраивает", - подытожил эксперт.
Военная помощь Украине
23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
27 марта на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.
Министр обороны Алексей Резников показал первые кадры британских танков Challenger 2, американских бронемашин Stryker и Cougar, а также немецких боевых машин пехоты, которые поступили на баланс Десантно-штурмовых войск Украины.
Тем временем глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украине для противостояния стране-агрессору РФ в войне сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, оружие большой дальности и бронетехника.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.