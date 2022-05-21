"Нам эту тяжелую войну не выиграть": Гиркин беснуется из-за высшего военного руководства РФ

Бывший главарь боевиков "ДНР" вновь жалуется.
Бывший главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что с нынешним военным руководством Россия не выиграет войну против Украины.
В обидных философствованиях о происходящем в Украине он заявил, что сегодня на высшем уровне в России ничего не понимают.
Также он считает, что первый этап так называемой "спецоперации" России в Украиной с треском провалился, а военное руководство несмотря на это до сих пор на своих местах и продолжают управлять.
"И с таким "супер-талантливым" руководством нам эту тяжелую войну - не выиграть", - озвучил свой умовывод Гиркин.
Читайте также"Стратегический тупик": Гиркин закатил истерику из-за огромных потерь рашистов на ДонбассеРанее он уже неоднократно критиковал российскую "верхушку".
Гиркин обратился к российскому диктатору Владимиру Путину из-за провала армии РФ на войне с Украиной. Он требует от хозяина Кремля показать голову того, из-за кого Россия потерпела крах.
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