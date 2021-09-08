Намекал на аборт и не хотел давать свою фамилию: мать дочери Сенцова шокировала поступками режиссера

Сенцов не общается с младшей дочерью / скриншот

Фотограф Юлия Бабич, которая в декабре прошлого года родила от режиссера Олега Сенцова дочь Эмму, рассказала об отношениях с отцом своего восьмимесячного ребенка.

Подробностями общения с бывшим политзаключенным 39-летняя Юлия поделилась в эксклюзивном интервью ТСН.

По словам Юлии, она воспитывает дочку одна, несмотря на то, что ранее бывший узник Кремля опубликовал в Facebook трогательное фото с младенцем на руках. К слову, снимок был подписан: "Дочь Эмма". Однако имени матери ребенка Олег на то время не раскрыл, а позже и вовсе назвал отношения с матерью Эммы "неудачными".

"В прошлом году у меня родилась дочь Эмма. С ее мамой у меня были неудачные и поэтому непродолжительные отношения. Известие о появлении будущего ребенка появилось, когда они уже закончились", - говорил Сенцов.

Также он заявлял, что Юлия не дает ему видеться с дочкой. На что та ответила: "На самом деле это я первая постоянно писала ему, не хочет ли он увидеть дочь. Оказывается, я "манипулировала" и шантажировала".

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Как рассказала Бабич сейчас, в последний раз Олег видел Эмму еще в июне.

"Я написала, что Эмми плохо, у нее там проблема была со здоровьем. Он ответил, что не в Киеве. Даже не спросил, что с ребенком. Нас не надо любить, не надо себя заставлять любить. Но и не надо обманывать и врать о нас", - рассказала Бабич.

По ее словам, Олег сначала не соглашался, чтобы девочка получила его фамилию и стала Сенцовой.

И этому есть причина. Женщина рассказала, что они встречались два месяца - с января по март. Уже после разрыва она узнала, что ждет ребенка. Просила одолжить деньги на ведение беременности, но Сенцов не дал.

"Я попросила дать, если нет - то хотя бы одолжить. Он приехал. Были намеки на аборт. Деньги он сказал, что не даст, чтобы не привязываться к ребенку", — вспоминает Бабич.

Комментариев по поводу интервью Юлии узник Кремля давать не захотел.

Как известно, украинский режиссер Олег Сенцов был женат и имеет двух взрослых детей - дочь и сына. Сейчас он в Венеции готовит к премьере фильм "Носорог".

Напомним, накануне в Сети появился трейлер долгожданной картины Олега Сенцова "Носорог". Ее премьера запланирована на 10 сентября на Венецианском фестивале.