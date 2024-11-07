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"Напечатанные на принтере с фольгой": какими дронами РФ атакует Украину - Игнат

Юрий Берендий
7 ноября 2024, 19:40
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До половины всех российских беспилотников по территории Украины являются приманками, цель которых заключается в истощении украинской ПВО, отметил Юрий Игнат.
'Напечатанные на принтере с фольгой': какими дронами РФ атакует Украину - Игнат
Почти половина из всех дронов, которыми атакует РФ - приманки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ запускает по Украине значительное количество дронов приманок
  • Эти дроны оборудованы пулями, обернутыми фольгой, имитирующей боеголовку "Шахедов"

Россия продолжает интенсивно атаковать украинские города ударными дронами. Кроме увеличения частоты ударов, появилась новая тактика - запуск беспилотников-приманок без боезарядов для истощения украинской ПВО. Об этом сказал в комментарии CNN и.о. начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Отмечается, что Россия начала запускать по территории Украины в 10 раз больше беспилотников, чем прошлой осенью.

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Как отметил Юрий Игнат, дроны-приманки оборудованы "напечатанными на 3D принтере пулями, обернутыми фольгой", имитируя боеголовки дронов Shahed-136 иранского производства.

"Эти более дешевые беспилотники вводят в заблуждение украинскую противовоздушную оборону, которая может сбивать беспилотники-приманки, а не те, что несут смертоносную боеголовку. По словам Игната, на беспилотники-приманки сейчас приходится до половины всех российских беспилотников, выпущенных по Украине", - отметил он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно об ударных БПЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 ноября Россия осуществила новую массированную атаку дронами на Киев. Украинские силы ПВО смогли обезвредить более 30 беспилотников, воздушная тревога длилась восемь часов. Вражеские дроны атаковали как поодиночке, так и группами, отметил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Россия продолжает направлять дроны на украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь экономить ракеты, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Однако, несмотря на активное использование беспилотников, Россия сталкивается с определенными техническими проблемами в их разработке, подчеркнул авиационный эксперт Константин Криволап.

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