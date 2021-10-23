"Народные методы не помогают": врач назвала симптом COVID-19, с которым нужно бежать в больницу

Врач настоятельно просит не заниматься самолечением / facebook.com/moz.ukr

Больным коронавирусом нужно немедленно обращаться к семейному врачу, когда они не могут "сбить" температуру.

Как рассказала заведующая Центра терапии Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Марта Сайко, это может быть признаком поражения легких, пишет "ТСН".

"И если с этим ничего не делать, то могут быть большие повреждения легочной ткани и тогда людей госпитализируют в тяжелом состоянии. Ибо повреждения легочной ткани приводит к тому, что у больных наступает кислородная недостаточность. Поэтому те, у кого температура сохраняется более 5 дней — обращайтесь к врачу", — говорит Марта Сайко.

Врач также призвала украинцев не заниматься самолечением. Она подчеркнула, что методы "народной медицины" не помогают при лечении коронавируса.

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Читайте такжеВ Кировоградской области меньше всего болеют COVID-19: в чем причина"Не занимайтесь самолечением. Должно быть базовое лечение, назначенное семейным врачом. Не идите в аптеку и не покупайте антибиотиков разных поколений. Есть протокол, по которому лечат COVID-19. Потому что люди, которые лечатся самостоятельно, потом попадают к нам с различными осложнениями", — подытожила медик.

Стоит напомнить, что по состоянию на утро субботы, 23 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 229 жителей страны. В том числе заболели 1777 детей и 438 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 362 человека; летальных случаев - 483; выздоровели - 8 330 человек.