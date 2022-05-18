"Нас ждет кардинальный перелом в войне": эксперт рассказал, что ждет Украину в ближайшее время

Тарас Загородний / УНИАН

Политический эксперт Тарас Загородний рассказал, что меняет для нас и для России подписание закона о ленд-лизе.

Во время чата на Главреде Загородний сказал, что Россия очень нервничает по поводу ленд-лиза для Украины.

"Она (Россия - ред) понимает, что нам начинает поступать не советское оружие, а современное американское, которое на порядок выше по качеству, дальнобойности и точности, чем все то, что имеет на вооружении армии РФ.В конвенциональном оружии – и это признают сами россияне – они существенно отстают от стран НАТО", - сказал Загородний.

Загородний отмечает, что поставки таких вооружений и техники Украине кардинально изменят характер боевых действий.

"Если раньше у наших воинов было оружие типа Джавелинов, Стугн, Стингеров, то есть оружие ближнего боя, то теперь у них появляется возможность уничтожать противника более эффективно, быстро, с большего расстояния, а в результате – выигрывать артиллерийские дуэли". - добавил он.

В РФ понимают, что Украина готовит контрнаступление и на Донбассе, и на юге, говорит Загородний.

Читайте такжеБайден о ленд-лизе: это затратный шаг, но прятаться от агрессии еще затратнее

" Просто пример: если у нас теперь есть гаубицы американского производства с дальностью больше, чем у российских аналогов, пусть даже на 5-7 км, то это значит, что в артиллерийской дуэли победит американская пушка.Это в корне меняет ситуацию. Поэтому-то россияне и угрожают бомбить конвои, а также обещают нам другие муки. Снова начинает подниматься вопрос об атаке с Приднестровья либо с территории Беларуси. В РФ понимают: Украина готовит контрнаступление и на Донбассе, и на юге. Результат поставок таких видов вооружения уже есть: американские гаубицы пошли на харьковское направление и начали там применяться – посмотрите, как быстро начал отодвигаться враг от Харькова, лишаясь возможности обстреливать непосредственно город. Так что нас ждет кардинальный перелом в войне", - сказал Загородний.

Исторический ленд-лиз для Украины

Конгресс США принял историческое решение о ленд-лизе для Украины 28 апреля. Документ поддержали 417 американских конгрессменов.

Америка возродила эту программу впервые со времен Второй мировой войны - последний раз она действовала в марте 1941 года и позволила США без трудоемких процедурных препятствий быстро пополнять запасы союзников в борьбе против нацистской Германии.

За ленд-лиз для Украины в США проголосовали 28 апреля.

Современная договоренность о ленд-лизе дополнит предыдущую поддержку Конгрессом Украины, которая уже получила 1,7 млрд долл. в виде военной помощи, санкционированной с момента начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Согласно утвержденной программе, Байден должен обеспечить, чтобы поставки остро необходимых систем вооружения, боеприпасов и военной помощи в других формах поступали Украине быстро и беспрепятственно.

После подписания закона Байденом США смогут максимально оперативно и в неограниченных количествах поставлять Украине не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и вообще все, что понадобится украинской армии для эффективного сопротивления российской агрессии, окончательной победы над Россией и восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Читайте такжеШтурм захлебнулся: ВСУ отразили атаки на Донбассе, рашисты отступили с потерями

Читайте также: