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NASAMS поможет Украине, но для "воздушного забора" нужны десятки единиц ПВО – Жданов

3 июля 2022, 05:00

Россия наносит по Украине такое количество ракетных ударов, с которыми на 100% не справится ни одна ПВО в мире, считает Олег Жданов.

ПВО Жданов NASAMS Железный Купол
Украине нужны десятки или сотни ПВО NASAMS, но при групповом ракетном ударе полностью не защитит даже Железный купол - Жданов / Коллаж twitter.com/ChrisO_wiki, Reuters, Главред

Системы противовоздушной обороны NASAMS, которые должна получить Украина, помогут закрыть небо, если их предоставят в количестве десятков или сотен единиц. Хотя бы несколько десятков ПВО помогут создать "воздушный забор". В ситуации, когда Россия применяет по украинской территории массу ракет, полностью не справится ни одна система в мире. Против группового ракетного удара защиты нет. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире Freedom в ответ на вопрос о том, помогут ли Украине обезопасить небо системы ПВО NASAMS, он сказал, что суть заключается в количестве таких комплексов. Чтобы закрыть небо самой крупной европейской страны, нужны несколько десятков, или даже сотни подобных зенитно-ракетных комплексов. Время их реакции очень высокое и позволяет справляться, в том числе, и со сверхзвуковыми ракетами.

Читайте такжеЗащитят Украину от российских ракет: ВСУ уже осваивают норвежские NASAMS – Politico"Поможет, просто вопрос в их количестве. У нас самая крупная страна Европы, и нам нужны не десятки, а сотни этих систем, чтобы закрыть города. Но в принципе если хотя бы несколько десятков будет поставлено, мы сможем по периметру границ нашей страны сделать такой своеобразный "воздушный забор". Расставить их, чтобы они хотя бы прореживали ряды ракет при массовом ударе, а при одиночном — перехватывали. У них достаточная высота, 16 км, и дальность невысокая, 40 км. Но время реакции системы насколько высокая, что она может справиться и со сверхзвуковыми ракетами", - объяснил Жданов.

По словам эксперта, в ситуации Украины, когда Россия наносит массированные ракетные удары, полностью не сможет справиться ни одна система противовоздушной обороны, даже наиболее совершенная, такая, как израильский Железный купол.

"С такими угрозами сегодня в мире не справится никто. Даже "Железный купол" при массированных атаках пропускал 10% ракет. Возможно, будет оружие будущего, которое мы сможем разработать. У нас, кстати, прекрасная конструкторская школа радиоэлектроники и прекрасная база по системам наведения, тот же КБ "Луч". И если мы себе разработаем супер-систему, это может нас спасти. Но пока в мире групповой удар отразить не может никто", - подчеркнул Олег Жданов.

Смотрите видео ТСН – Зеленский поблагодарил Байдена за готовность поставить Украине ПВО NASAMS

Поставки современных ПВО Запада Украине

Президент Владимир Зеленский 27 июня в ходе выступления на саммите Большой семерки выразил надежду на завершение войны России против Украины до зимы текущего года. Он попросил мировые государства поставить Киеву средства ПВО.

Президент США Джо Байден 30 июня заявил, что Украине будет предоставлена военная помощь на сумму 800 миллионов долларов. Помимо артиллерии, боеприпасов для РСЗО HIMARS и дополнительных единиц HIMARS, Киев должен получить современные системы противовоздушной обороны.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил информацию, согласно которой Украине предоставят новую военную помощь. Речь идет, в том числе, о средствах противовоздушной обороны NASAMS. Киев получит две такие системы.

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