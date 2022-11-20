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"Наши должны взять Джанкой и Евпаторию": эксперт озвучил "планы" ВСУ до конца года

20 ноября 2022, 10:24

Освобождение Херсона стало толчком для ВСУ, а Луганская область будет новым фронтом этой войны, считает Олег Соскин.

ВСУ, Олег Соскин
Эксперт озвучил "планы" ВСУ до конца года / Фото УНИАН

После освобождения Херсона ВСУ возьмутся за освобождения Донбасса и возьмут города на временно оккупированном Крымском полуострове.

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в интервью Главреду отметил, что с 70-80% вероятностью до конца ноября наши должны взять Джанкой и Евпаторию.

"После этого остановить их будет практически невозможно. Если только не будет отказа от дальнейшего снабжения Украины артиллерийскими и ракетными системами. Но такого не может быть", - отметил эксперт.

Также Соскин уверен, что ВСУ пробьют коридор в районе Сватово и Троицкого.

"Видимо, все-таки зайдут в Луганскую область. И до нового года могут подобраться к Луганску. Луганская область – это будет новый фронт этой войны. Также до конца декабря могут отбить Запорожскую АЭС и Энергодар. То, что левый берег Херсонской области будет освобожден, это точно. Не знаю, как будет с Мелитополем и дальше. Но Мариуполь вряд ли освободят в ближайшее время", - подытожило политолог.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Олег Соскин
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