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Наши танковые роты и сейчас заходят в Донецк в режиме разведки боем - Свитан

30 сентября 2022, 18:30

"Днровцы" и россияне в шоке от такой наглости Украины, рассказал полковник ВСУ в запасе.

Украинские военные, ВСУ, танк
Украинские военные, ВСУ, танк / Генштаб ВСУ, скрин

Украинская разведка успешно заходит в Донецк. Россияне и местные сепаратисты в шоке от наглости украинцев.

Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Донецк для россиян с точки зрения военной стратегии ущербный. Все эти 8 лет ВСУ держали город в полуокружении, все эти 8 лет Украина находилась на расстоянии буквально 3 км от границ Донецка. Наши разведчики ходят в город и довольно успешно, а россияне и "днровцы" в шоке от такой наглости Украины. Наши танковые роты и сейчас заходят в Донецк в режиме разведки боем, но отходим назад, потому что есть политические моменты", - сказал Свитан.

Затем офицер добавил, что не нужно иметь большой ударный военный кулак, чтобы войти в Донецк, ведь оккупанты там не строили укреплений, потому что верили, что их прикроют минские договоренности.

"Они не строили бетонные укрепления. То есть с помощью действий тактического уровня, с авиацией, артиллерией и бронетанковыми частями можно войти в Донецк, причем сразу с трех сторон", - отметил эксперт.

Ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, перейдет на завершающий этап после падения Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует российскую сторону.

Напомним, бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что до конца 2022 году Украинские военные смогут оттеснить российских оккупантов на позиции, которые были под контролем врага по состоянию на 23 февраля. А уже к середине 2023 года ВСУ могут зайти в Крым.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ
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