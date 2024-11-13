'Наступили черные дни': Трамп может начать серьезно давить на Украину - Жданов

Что будет с войной в Украине после победы Трампа на выборах.

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Война в Украине / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, facebook.com/DonaldTrump

Главное со слов эксперта:

Для Украины наступили "черные дни"

Трамп всегда был сторонником Путина

Украине следует ожидать серьезного давления с его стороны

Сейчас можно увидеть много версий и сценариев относительно того, что теперь, после победы Трампа на выборах, будет с войной в Украине. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду сказал, стоит ли им придавать большое значение.

По его словам, к этому стоит относиться очень настороженно, потому что с приходом Трампа "для нас наступили черные дни".

видео дня

"Не понимаю оптимистов, которые утверждают, что Трамп даст Украине массу оружия. Хочу напомнить, что в 2016 году не он Украине предоставил оружие, а Конгресс США. Трамп лишь подписал указ, потому что в отношении него была начата процедура импичмента, и он был под давлением Конгресса, соответственно, ему ничего не оставалось делать", - отмечает эксперт.

Жданов подчеркивает, что Трамп всегда был сторонником Путина и сейчас демонстрирует то же самое.

"Украину будут душить, и за наш счет попытаются решить проблемы России. Нашей стране следует ждать серьезного давления со стороны Трампа. Причем он берет быка за рога и, не дожидаясь инаугурации (она состоится 20 января 2025 года, - ред.), рулит так, будто он уже президент США", - добавил полковник запаса.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Напомним, как уже сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Дональд Трамп также уже говорил с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время этого разговора они обсудили войну в Украине.

Кроме того, старший советник избранного президентом США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на предоставлении стране возможности вернуть оккупированные Россией территории.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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