Наступление с 4 направлений: генерал Маломуж оценил угрозу захвата Харькова

По словам генерала, российское командование собрало огромную армаду для того, чтобы захватить Купянск и продолжить свое наступление на Харьков.

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Генерал Маломуж оценил возможность наступления врага на Харьков / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Для нового российского наступления на территорию Украины выбрано несколько направлений, Купянск и Харьковщина в целом - это самое главное из них. Об этом во время чата на Главреде заявил генерал армии Украины Николай Маломуж.

Кроме того, по словам генерала, второе направление для активизации российских оккупантов - Бахмутское. Он добавляет, что враг планирует усилить свои позиции вблизи Бахмута, чтобы не дать ВСУ освободить город.

"Третье - россияне намерены захватить Авдеевку. Четвертое - враг собирается удержать Роботино и не допустить продвижения наших войск в направлении Мелитополя", - указывает Маломуж.

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Он делает вывод, что первоочередной задачей, которую ставит перед собой российское военно-политическое командование является захват Харьковской области.

"Купянск и Харьковская область являются сверхважными для противника, поэтому захватить их - это одна из первоочередных задач. Установив контроль над ними, враг будет иметь перспективы дальнейшего наступления и ведения активных боевых действий не только в Донецкой и Луганской областях, но и дальше на Харьковщине", - отмечает генерал.

По его словам, для продвижения на Харьковщине Россия накопила 110 тысяч представителей Вооруженных сил Российской Федерации, несколько танковых подразделений, в частности 1-ю танковую армию Кантемировской дивизии, еще несколько мощных дивизий и немало ракетных систем. То есть там пытается наступать большая армада.

"Впрочем, стратегических перспектив у этого наступления российских войск нет. Бои продолжаются, и несколько месяцев подряд то враг продвигался, то мы его отбрасываем назад. На данный момент активного наступления нет. Разведывательные возможности, в частности, космические, дают нам возможность отслеживать все передвижения вражеских войск во фронтовой зоне и готовиться к ударам противника и его попыткам наступать на определенных участках", - отмечает Маломуж.

Генерал армии отмечает, что Силы обороны Украины не только удерживают свои позиции, но и нейтрализуют значительные военные резервы противника, поскольку большая концентрация войск и техники делает их уязвимыми.

"Если российские войска действительно начнут наступление в январе, перспектив у него не будет, поскольку информация о том, что оно готовится, запущена в информационное пространство, следовательно, враг понимает, что мы знаем его предварительные планы, а потому не будем давать возможности развивать наступление. Поэтому никаких перспектив у наступления российских войск не будет", - резюмировал Николай Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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