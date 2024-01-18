Удар по нефтебазе в Санкт-Петербурге: в ГУР рассказали, откуда запускали дроны

В ГУР прокомментировали взрывы в российском Санкт-Петербурге и отметили, что ударные дроны для атаки могли быть запущенными с территории России.

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В ГУР рассказали новые детали о ночной атаке дронов по территории России / Коллаж Главред, фото: UkrSpecSystems, скриншот с видео

В ночь на 18 января беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили атаку на нефтебазу в российском Санкт-Петербурге. По данным ГУР, эта атака свидетельствует о "новом качестве" средств поражения и расширении географии взрывов в России. Об этом заявил в программе "УП. Live" представитель Главного управления разведки Министерства Обророны Украины Андрей Юсов.

Юсов также отметил, что большинство взрывов и пожаров в России - результат действий граждан этой страны по разным мотивам. По его словам, это непосредственные последствия российской агрессии против Украины.

Представитель ГУР МО подчеркнул, что разведка традиционно не подтверждает и не опровергает своей причастности к этой атаке.

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"Бавовна" была в Ленинградской области и раньше, но на этот раз это новое качество "бавовни" и что касается географии и что касается средств поражения. И да, для врага есть основания переживать за свои военные объекты, которые дислоцируются на территории Петербурга и Ленинградской области",- заверил Юсов.

По его словам, эта нефтебаза активно используется для обхода санкций, а также для снабжения и финансирования оккупационных войск. Таким образом, отметил Юсов, это легитимные и законные объекты для подобных инцидентов.

Он также добавил, что ударные беспилотные летательные аппараты могли быть запущены с территории России, но "это не точно".

Взрывы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, Главное управление разведки Министерства обороны Украины осуществило спецоперацию в ночь на 18 января, во время которой с помощью беспилотников была атакована нефтебаза в Ленинградской области Российской Федерации. Есть подтверждение попадания по целям.

В ходе атаки беспилотников по нефтебазе в Ленинградской области РФ, дроны пролетели над резиденцией российского президента Владимира Путина на Валдае.

в ночь на 18 января в городе Подольск Московской области Российской Федерации произошли взрывы.

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