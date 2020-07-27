Закарпатье вновь потерпает от паводка: подтоплены села

На Закарпатье вновь поднялся уровень воды / if.dsns.gov.ua

Сегодня около часу дня в результате сильных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и речках. Из-за этого несколько населенных пунктов Закарпатской области подтоплены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, сообщается, что в селе Скотоводческое Воловецкого района рекой Веча уничтожено 1 и повреждены 3 мостика, подтоплено одно домохозяйство. Также через излив воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги. Для оказания помощи местному населению в расчистке русла привлекались спасатели 11-й государственной пожарно-спасательной части пгт Воловец.

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В селе Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, подтоплены 3 домохозяйства.

В селе Ростока наблюдается разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра затруднено подъезд автомобилей к 10 домохозяйств.

Помощь населению по расчистке русел ручьев оказывали представители государственного пожарно-спасательного поста села Пилипец.

Последствия непогоды уточняются.

Как ранее писал Главред, интенсивные осадки ранее привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека. Больше всего от наводнений пострадала Ивано-Франковская область, где подтоплено более 200 населенных пунктов, к 29 нет подъезда. В области разрушено 150 км автодорог и 90 мостов.