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Навострил лыжи: скандального митрополита Павла подловили на оформлении загранпаспорта

28 марта 2023, 13:15
Заметив съемку, митрополит Павел начал явно нервничать.
Намесник Лавры, митрополит Павел
Митрополит Павел / УНИАН

Скандальный священник из УПЦ Московского патриархата митрополит Павел (Лебедь), который ранее был настоятелем Киево-Печерской Лавры, был замечен в сервисном центре во время оформления заграничного паспорта.

Его "засекли" возле станции метро Харьковская, где, как сообщает Главком, оформлял себе заграничный паспорт.

Журналисты не исключают, что на фоне выселения подконтрольного РФ УПЦ МП из Киево-Печерской лавры митрополит Павел может планировать покинуть Украину.

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Обратим внимание, что, заметив съемку, Лебедь начал явно нервничать, а после процедуры постарался как можно быстрее покинуть помещение.

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Митрополит Павел оформляет загранпаспорт / Скриншот

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

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УПЦ МП Митрополит Павел
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