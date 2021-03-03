Названа причина смертельного пожара в больнице Черновцов

Начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский назвал причину возгорания в медучрежении.
Причиной смертельного пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Черновцах стал флакон со спиртом и кипятильник, пишет Молодой буковинец.
"Один из пациентов пользуется кипятильником. Рядом стоял спирт, вследствие высокой температуры спирт взорвался, а пламя попало на мужчину, и он получил 70% поражения кожи. Это было причиной смерти", - рассказал начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский.
Другой пациент погиб от отравления угарным газом. Он не мог ходить, поэтому не смог выйти из палаты после начала пожара.
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"Когда начался пожар, горели одеяла и одежда, палата была задымлена и образовался угарный газ. Мужчина не мог подняться. Поскольку легкие были слабые после COVID, потерпевший задохнулся", - добавил Бачинский.
Пожар в больнице Черновцов:
- 27 февраля, в Черновцах в палате на 2-м этаже здания городской больницы № 1 произошел пожар, погиб пожилой мужчина.
- По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в палате "загорелась кислородная трубка (хлопок)".
- Первый заместитель начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области Александр Айсюк сообщил, что в результате пожара в палате, где лечат больных COVID-19 пациентов, также пострадали два человека: один мужчина травмировался в результате пожара, а другой – надышался угарным газом.
- Один из пострадавших находится в реанимационном отделении с ожогами 3-4 степени.