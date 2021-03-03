Названа причина смертельного пожара в больнице Черновцов

Названа причина пожара в Черновцах / acc.cv.ua

Причиной смертельного пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Черновцах стал флакон со спиртом и кипятильник, пишет Молодой буковинец.

"Один из пациентов пользуется кипятильником. Рядом стоял спирт, вследствие высокой температуры спирт взорвался, а пламя попало на мужчину, и он получил 70% поражения кожи. Это было причиной смерти", - рассказал начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский.

Другой пациент погиб от отравления угарным газом. Он не мог ходить, поэтому не смог выйти из палаты после начала пожара.

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"Когда начался пожар, горели одеяла и одежда, палата была задымлена и образовался угарный газ. Мужчина не мог подняться. Поскольку легкие были слабые после COVID, потерпевший задохнулся", - добавил Бачинский.

Пожар в больнице Черновцов: