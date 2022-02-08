Названы самые прибыльные и убыточные банки Украины - список

Названы самые прибыльные банки Украины / УНИАН

По итогам 2021 года из 71 платежеспособных банков Украины 66 финучреждений были прибыльными, а убытки получили лишь пять из них, сообщает Нацбанк во вторник, 8 февраля.

Государственные банки в прошлом году заработали 42,7 млрд гривен, из которых будут платить дивиденды государству. Еще 22,3 млрд гривен заработали банки иностранных групп, а 12,6 млрд гривен – банки с частным капиталом.

Первую десятку возглавил государственный ПриватБанк с прибылью 35,1 млрд гривен (+44% против 2020 года).

Также среди наиболее прибыльных банков:

Райффайзен банк австрийской группы Raiffeisen,

ПУМБ,

государственный Укргазбанк

дочка российского Сбербанка МР Банк.

В то же время убыточными 2021 год оказались пять банков:

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Альпари Банк (-6,1 млн гривен),

Украинский банк реконструкции и развития (-27,9 млн гривен),

БТА Банк (-32 мл гривен),

Юнекс Банк (-50 млн гривен) ,

Правэкс Банк (-266,2 млн. гривен).

Ранее Главред писал о том, что в пятницу, 4 февраля, в Днепре ограбили отделение ПриватБанка. Руководство банка объявило вознаграждение за информацию о преступлении.

Напомним также о том, что ПриватБанк заблокировал карты клиента, который не так давно продал квартиру. От мужчины потребовали подтвердить происхождение этих средств. Еще один клиент банка рассказал, что предварительно его никто не предупреждал о блокировке счетов, а ограничения ввели в нерабочий день.

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