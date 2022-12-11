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"Не будем спрашивать, куда и где бить врага": Данилов рассказал, как Украина ответит на ракетный террор РФ

11 декабря 2022, 07:33
Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украине не нужны советы, как "не обострять ситуацию".
Данилов, ВСУ
Данилов рассказал, как Украина ответит на ракетный террор РФ / Коллаж 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, УНИАН

Украина ни у кого не будет спрашивать разрешения на нанесение ударов по российским оккупантам, где бы они ни не находились.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала НТА заявил, что Украина будет действовать в своих интересах, в том числе по своей защите от российской агрессии, передает Liga.net.

"Мы будем способны на все, потому что о том, что касается наших интересов, мы никого спрашивать не будем – куда и где нам нужно бить врага. Потому что враг находится у нас, начиная от границ на нашей территории, заканчивая Владивостоком", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украине не нужны советы, как "не обострять ситуацию".

"Некоторые сейчас нам советуют, что нам делать, чтобы что-то там не обострять – так оно у нас обострено не только после 24 февраля. Оно обострено уже годы, годы и годы. И мы не можем предать тех людей, которые положили свои жизни [за Украину], и не можем не ответить агрессору, который постоянно посягает на нашу территорию", – подчеркнул Данилов.

Атака дрона военных баз в России

5 декабря российские СМИ сообщили, что утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. Неизвестный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Сообщалось о повреждении двух военных самолетов Ту-95. Примечательно, с этой базы взлетали военные самолеты РФ для нанесения ракетных ударов по Украине.

В тот же день ударный дрон атаковал другой российский военный аэродром – в Дягилево.

В Минобороны агрессора России обвинили Украину в применении дронов по своим военным авиабазам. Однако оккупанты отрицают выведение из строя двух бомбардировщиков. Согласно заявлению ведомства, якобы "повреждена лишь обшивка" военных самолетов.

Москва 5 декабря во второй половине дня нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. Украинские войска сбили более 60 ракет. Оккупанты применили более 70 ракет.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Алексей Данилов
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