"Не будем спрашивать, куда и где бить врага": Данилов рассказал, как Украина ответит на ракетный террор РФ

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украине не нужны советы, как "не обострять ситуацию".

Данилов рассказал, как Украина ответит на ракетный террор РФ / Коллаж 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, УНИАН

Украина ни у кого не будет спрашивать разрешения на нанесение ударов по российским оккупантам, где бы они ни не находились.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала НТА заявил, что Украина будет действовать в своих интересах, в том числе по своей защите от российской агрессии, передает Liga.net.

"Мы будем способны на все, потому что о том, что касается наших интересов, мы никого спрашивать не будем – куда и где нам нужно бить врага. Потому что враг находится у нас, начиная от границ на нашей территории, заканчивая Владивостоком", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украине не нужны советы, как "не обострять ситуацию".

"Некоторые сейчас нам советуют, что нам делать, чтобы что-то там не обострять – так оно у нас обострено не только после 24 февраля. Оно обострено уже годы, годы и годы. И мы не можем предать тех людей, которые положили свои жизни [за Украину], и не можем не ответить агрессору, который постоянно посягает на нашу территорию", – подчеркнул Данилов.

Атака дрона военных баз в России

5 декабря российские СМИ сообщили, что утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. Неизвестный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Сообщалось о повреждении двух военных самолетов Ту-95. Примечательно, с этой базы взлетали военные самолеты РФ для нанесения ракетных ударов по Украине.

В тот же день ударный дрон атаковал другой российский военный аэродром – в Дягилево.

В Минобороны агрессора России обвинили Украину в применении дронов по своим военным авиабазам. Однако оккупанты отрицают выведение из строя двух бомбардировщиков. Согласно заявлению ведомства, якобы "повреждена лишь обшивка" военных самолетов.

Москва 5 декабря во второй половине дня нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. Украинские войска сбили более 60 ракет. Оккупанты применили более 70 ракет.

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