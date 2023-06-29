Не дожил до 23-летия два дня: мать потеряла на войне своего единственного сына-героя

Владислав служил помощником начальника связи отделения связи отдельной механизированной бригады "Магура".

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На войне погиб 22-летний Владислав Быканов / Коллаж: Главред, фото: Facebook Татьяны Скорик

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб старший лейтенант Владислав Быканов. Герой отошел в вечность во время выполнения служебного задания на Запорожском направлении.

Как сообщает "Суспільне", Владислав служил помощником начальника связи отделения связи отдельной механизированной бригады "Магура". Свой последний бой Герой принял 24 июня, не дожив два дня до 23-летия.

"Наш Влад, выпускник черкасской школы №28 (после 9-го класса), а затем школы №25 (10 – 11 класс), – единственный сын учительницы математики 28-й школы Инны Быкановой. Ему должно было бы исполниться 23 года. Не дожил. Отдал жизнь за свободу и независимость Украины, ее народа, матери, семьи. Скучаем. Сочувствуем. Страдаем, потому что теряем лучших!", - рассказала директор специализированной школы №28 Татьяна Скорик.

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С Владиславом будуть прощаться 30 июня в 9:30 в доме траура в Черкассах.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Кроме того, в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

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