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"Не две-три недели": Арестович озвучил новый прогноз по войне в Украине

3 ноября 2022, 20:40

Советник ОП рассказал о состоянии наших войск перед приходом холодов.

Алексей Арестович, российский самолет
Арестович озвучил новый прогноз о войне в Украине / УНИАН

Украинские силы исчерпали наступательный потенциал, но спустя несколько месяцев ВСУ проведут операции ярче харьковской.

Такой прогноз в интервью российской журналистке Юлии Латыниной дал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"У нас сейчас нет запасов, которые позволяют резко и быстро вернуться, создать еще одну-две харьковские операции и радостно заявить об очередном прорыве", - говорит он.

По словам Арестовича, ВСУ понадобится время, чтобы поднакопить силы, зато потом могут быть прорывы даже ярче и быстрее, чем на Харьковском направлении.

"Ближайшие месяц-два могут быть очень нудными, как мне кажется, без особых новостей. Зато потом мы поднакопим", - сказал советник ОП.

"То есть не "две-три недели", а "один-два месяца", - потроллила Латынина Арестовича.

Тем временем спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявила, что ВСУ продолжают удерживать огневой контроль в Херсонской области. По ее словам, оккупанты РФ получили команду до последнего держаться в Херсоне. Они готовятся к уличным боям и строят оборонительные редуты.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ продолжают наступление в регионе.

Освобождены еще 9 населенных пунктов. В районах Белогоровки, Сватово и Кременной идут бои.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сделал прогноз, согласно которому армия Украины может освободить Херсон до конца ноября.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Алексей Арестович
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