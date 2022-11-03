"Не две-три недели": Арестович озвучил новый прогноз по войне в Украине

Советник ОП рассказал о состоянии наших войск перед приходом холодов.
Украинские силы исчерпали наступательный потенциал, но спустя несколько месяцев ВСУ проведут операции ярче харьковской.
Такой прогноз в интервью российской журналистке Юлии Латыниной дал советник Офиса президента Алексей Арестович.
"У нас сейчас нет запасов, которые позволяют резко и быстро вернуться, создать еще одну-две харьковские операции и радостно заявить об очередном прорыве", - говорит он.
По словам Арестовича, ВСУ понадобится время, чтобы поднакопить силы, зато потом могут быть прорывы даже ярче и быстрее, чем на Харьковском направлении.
"Ближайшие месяц-два могут быть очень нудными, как мне кажется, без особых новостей. Зато потом мы поднакопим", - сказал советник ОП.
"То есть не "две-три недели", а "один-два месяца", - потроллила Латынина Арестовича.
Тем временем спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявила, что ВСУ продолжают удерживать огневой контроль в Херсонской области. По ее словам, оккупанты РФ получили команду до последнего держаться в Херсоне. Они готовятся к уличным боям и строят оборонительные редуты.
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ продолжают наступление в регионе.
Освобождены еще 9 населенных пунктов. В районах Белогоровки, Сватово и Кременной идут бои.
Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сделал прогноз, согласно которому армия Украины может освободить Херсон до конца ноября.
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