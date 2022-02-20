УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Не на что содержать: на Волыне мать 8-х детей отказалась от девятого

20 февраля 2022, 09:46
Прослушать новость
Остановить

Женщину сейчас разыскивает полиция.

В Луцке мать бросила ребенка в больнице / УНИАН

В Луцке женщина пришла в больницу с полуторагодовалой дочкой и просто оставила ее в приемном отделении.

Работникам медучреждения она заявила, что не имеет средств на содержание ребенка, пишет "12 канал".

"Сейчас женщину разыскивают. Уже известно, что она 1984 года, уроженка Владимира. Работникам больницы рассказала, что нет средств на содержание ребенка. Интересно, что малыш даже не зарегистрирован", - говорится в сообщении.

В Луцке мать бросила ребенка в больнице / t.me/channel12vol

Женщину сейчас разыскивают. Ребенок здоров, находится в больнице с работниками ювенальной превенции.

Это уже ее 9-й ребенок

Как оказалось, перед этим ее лишили прав опеки в отношении восьми ее детей. Начальница сектора ювенальной полиции области Инна Остапович позже отметила в комментарии ИА "Волынь Post", что удалось найти бабушку девочки.

Реклама

Саму же маму малышки в розыск не объявляли, так как она сама покинула ребенка, который впоследствии был передан соответствующим службам.

Ранее мы сообщали, что в Киеве пьяная мать спала на улице, а рядом плакал ее малыш. Такую картину увидела неравнодушная прохожая, которая и обратилась к правоохранителям.

Также Главред писал, что в Запорожье 29-летняя женщина бросила своего грудного ребенка − четырехмесячную дочь – в доме у своего знакомого в антисанитарных условиях. Девочку нормально не кормили и в результате она скончалась.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Луцка ребенок
Сейчас вы просматриваете новость «Не на что содержать: на Волыне мать 8-х детей отказалась от девятого». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Предлог для операции против Украины: в Госдепе объяснили внезапную эвакуацию с "ДНР" и "ЛНР"Предлог для операции против Украины: в Госдепе объяснили внезапную эвакуацию с "ДНР" и "ЛНР" Как ускорить метаболизм: 5 эффективных советов, чтобы разогнать обмен веществ до максимумаКак ускорить метаболизм: 5 эффективных советов, чтобы разогнать обмен веществ до максимума Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в УкраинеПеревод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине Приметы на 17 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 17 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду Украина как трофей: почему Запад только пугает Россию, но не останавливает ееУкраина как трофей: почему Запад только пугает Россию, но не останавливает ее
10:10

Один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне - Зеленский

09:46

Не на что содержать: на Волыне мать 8-х детей отказалась от девятого

09:16

"Мы не должны бросать страну, которая отказалась от ядерного оружия": Брэнсон поддержал Украину

08:43

Без предупреждения и согласия: с карт ПриватБанка начали исчезать деньги

08:38

Россия готовится создать повод для полномасштабного нападения на Украину - СтолтенбергВидео

Реклама
08:20

Приметы на 21 февраля: что нельзя делать в самый опасный день месяца и как не попасть в бедуВидео

08:20

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2022: Ракам – удачное совпадение, Львам – деньги, Девам – интригиВидео

08:12

В ОДКБ захотели ввести войска на Донбасс под видом "миротворцев"Видео

07:45

Вряд ли Кремль объявит войну заранее и отправит факсмнение

07:32

Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями, Путин заблуждается - БлинкенВидео

07:10

Диетолог разоблачил очень популярный миф о кофе

06:29

Свет по 8-10 гривен и перебои: чего ждать Украине от присоединения к энергосистеме ЕСмнение

06:01

7 несравненных вещей, о покупке которых вы никогда не пожалеете

05:28

Украину разогреет до +24°: появился неожиданный прогноз на веснуВидео

05:02

Невероятное везение, прибыль и большая любовь: гороскоп на март 2022 года для ДевВидео

04:45

Эта подкормка творит чудеса: удобрение из золы заставит орхидею цвестиВидео

04:22

Российский народ не сможет пойти войной против украинцев - ЗеленскийВидео

03:50

3 предмета, которые старят интерьер: от чего нужно срочно избавитьсяВидео

03:17

Есть ли связь между питанием и иммунитетом - ответ диетолога

02:42

Белый яд: эксперты рассказали, как употреблять значительно меньше соли

Реклама
02:17

Хотите похудеть – больше спите: ученые объяснили, как сон влияет на вес

01:36

Доллар "идет на взлет": эксперт раскрыл сценарий резкого подорожанияВидео

01:15

Кардиолог назвала новый продукт, очень опасный для сердца

00:51

Приметы на 20 февраля: что нельзя делать в день Луки и как не попасть в бедуВидео

00:02

МАУ увеличит количество рейсов из-за массовых остановок полетов

19 февраля, суббота
23:27

Почему после коронавируса выпадают волосы: ответ Минздрава

23:06

Зеленский обсудил с Макроном обострение на Донбассе

22:38

Увезу тебя я в тундру: "эвакуированных" из ОРДЛО переселяют в Мурманскую область

22:06

США подтвердили планы РФ атаковать Украину и раскрыли сценарий вторженияВидео

21:36

РФ готовит теракты на Донбассе для ввода войск под видом "миротворцев" - ЗалужныйВидео

21:26

Юрий Романенко. Зеленский вмазал в Мюнхене Будапештским меморандумомВидеоблоги

21:23

У Зеленского резко отреагировали на обвинения России в "обстрелах"

21:19

От призыва Зеленского по "Будапешту" чуда ожидать не стоит, но ход хорошиймнение

21:05

Речь Зеленского в Мюнхене: Украина громогласно прижимает США к стенкемнение

21:04

Зеленский заверил, что Украина в любом случае будет защищать свою землю

20:48

"Нет оружия и безопасности": Зеленский поставил под сомнение Будапештский меморандумВидео

20:47

Мощная речь президента в Мюнхенемнение

20:32

Кто-то врет: Украина хочет мира, а Россия не хочет нападать - ЗеленскийВидео

20:20

"Сами у себя взрывают": Зеленский разнес дикий фейк РФ о снарядах из УкраиныВидео

20:01

5 блестящих многослойных женских стрижек 2022, которые добавляют волосам невероятного объемаФото

Реклама
19:46

Зеленский призвал "сказать правду" о вступлении Украины в НАТОВидео

19:39

Украина ближе к достижению своих целей в войне, нежели Кремль своихмнение

19:38

"Лучше бы пересидели в подвалах": к эвакуации из ОРДЛО людей в России не подготовились

19:29

"В РФ будут плакать по своим сыновьям": Джонсон жестко предупредил ПутинаВидео

19:25

Обстрелы на Донбассе: за день погибло двое бойцов ВСУ, в том числе разведчик

18:46

"Ложиться в гробы украинцы не будут": Зеленский потребовал от Запада "дешевых" денегВидео

18:44

Кулеба призвал "тройку" ОБСЕ срочно посетить Украину

18:29

Зеленский снова предложил Путину провести переговорыВидео

18:07

Нереально повезет с деньгами в марте 2022: названы 5 счастливчиков гороскопаВидео

17:59

На Донбассе боевики готовят кровавые теракты: в ГУР назвали список предприятийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять