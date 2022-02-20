Не на что содержать: на Волыне мать 8-х детей отказалась от девятого

В Луцке мать бросила ребенка в больнице / УНИАН

В Луцке женщина пришла в больницу с полуторагодовалой дочкой и просто оставила ее в приемном отделении.

Работникам медучреждения она заявила, что не имеет средств на содержание ребенка, пишет "12 канал".

"Сейчас женщину разыскивают. Уже известно, что она 1984 года, уроженка Владимира. Работникам больницы рассказала, что нет средств на содержание ребенка. Интересно, что малыш даже не зарегистрирован", - говорится в сообщении.

В Луцке мать бросила ребенка в больнице / t.me/channel12vol

Женщину сейчас разыскивают. Ребенок здоров, находится в больнице с работниками ювенальной превенции.

Это уже ее 9-й ребенок

Как оказалось, перед этим ее лишили прав опеки в отношении восьми ее детей. Начальница сектора ювенальной полиции области Инна Остапович позже отметила в комментарии ИА "Волынь Post", что удалось найти бабушку девочки.

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Саму же маму малышки в розыск не объявляли, так как она сама покинула ребенка, который впоследствии был передан соответствующим службам.

Ранее мы сообщали, что в Киеве пьяная мать спала на улице, а рядом плакал ее малыш. Такую картину увидела неравнодушная прохожая, которая и обратилась к правоохранителям.

Также Главред писал, что в Запорожье 29-летняя женщина бросила своего грудного ребенка − четырехмесячную дочь – в доме у своего знакомого в антисанитарных условиях. Девочку нормально не кормили и в результате она скончалась.

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