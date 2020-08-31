Не нужны тесты и карантин: курортная страна ЕС открыла границы для украинцев

Болгария теперь доступна для украинцев без ограничений / РБК

Граждане Украины с 1 по 30 сентября беспрепятственно могут посещать Болгарию, в страну украинцев будут пускать без тестов на коронавирус, карантина и самоизоляции.

Как информирует Посольство Украины в Болгарии, послабления для въезда украинцев остануться в силе до конца сентября.

"31 августа обновлено решение Минздрава Болгарии, согласно с которым с 1 до 30 сентября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - говорится в сообщении.

Напомним, украинский Минздрав обновил список стран красной и зеленой эпидемиологических зон согласно критериям распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, согласно решению Кабмина, Украина закрыла свои границы для иностранцев на период с 28 августа до 29 сентября. Решение связано с высоким уровнем распространения COVID-19.

Отметим, в рамках борьбы с коронавирусом правительство Венгрии приняло решение снова закрыть границы. Постановление вступит в силу 1 сентября.