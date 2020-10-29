Не открывайте окна: Киев попал в тройку городов мира с самым грязным воздухом

Как объясняют экологи, если по прогнозу погоды в Киеве передают сильный туман – это сигнал ухудшения воздуха.
В четверг утром, 29 октября Киев оказался одним из самых загрязненных городов в мире. По данным сайта Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, столица Украины попала в тройку лидеров.
Самый высокий уровень грязи в воздухе зафиксирован в Дели (Индия), а после идут Лахор (Пакистан) и Киев.
Индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял 159 при норме в 50, что характеризуется как "нездоровый".
Стоит отметить, что с самого утра Киев окутал густой туман.
Экологи говорят, когда в Киев приходит туман, он концентрирует все вредные выбросы в воздухе и не позволяет им исчезнуть. Больше всего загрязняют воздух машины.
Если по прогнозу погоды в Киеве передают сильный туман – это сигнал ухудшения воздуха.
Отметим, что днем ранее, Киев находился на 15 месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха.
Грязный воздух в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- Медики говорят, что главной причиной грязного воздуха в Киеве является автотранспорт и вечные пробки. Особенно критическая ситуация всегда в центре города - окна открывать не стоит.
- Эксперты ВОЗ выяснили, как влияет грязный воздух на распространения коронавируса.