Не только оружие: военный эксперт объяснил, чего не хватает ВСУ для успешного контрнаступления

Военный эксперт объяснил, чего не хватает ВСУ для успешного контрнаступления/ Генштаб ВСУ, Главред

Украине для успешного контрнаступления против российских оккупантов важно не только получить нужное количество вооружения. Также нужно наполнять армию достаточным количеством вышколенной боеспособной пехоты.

Вопрос вооружения очень важен, но он не единственный, который требует решения для успешного контрнаступления. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в Telegram.

"Сущность не только в том, что у нас нет тяжелых вооружений в нужных количествах. Есть и другая проблема – нехватка вышколенной, боеспособной пехоты. Несмотря на многочисленные заявления чиновников о 700 000 силовиков, которые защищают Украину, далеко не все из них являются боевым составом", – отмечает военный эксперт.

По его словам, из-за недостаточного количества вышколенной пехоты порой приходится снимать подразделения с направлений, где стало спокойнее, и перебрасывать в Луганскую область. При этом на их место ставить отряды теробороны.

"Однако последние часто не имеют нужной выучки и, нередко, мотивации. И по этой же причине наши контрнаступления на разных участках ведутся явно недостаточными силами", – сказал военный эксперт.

Ранее советник председателя ОП Алексей Арестович отметил, что мир ничего не сделал, чтобы наказать РФ после зверств российской армии в Буче и других населенных пунктах под Киевом. Тогда в России боялись, что мир их "порвет", но этого не произошло, поэтому Россия чувствует вседозволенность и может попытаться присоединить к себе оккупированные территории Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова лидера США Джо Байдена о якобы игнорировании украинской стороной предупреждений, что Россия может устроить полномасштабное вторжение в Украину. Он подчеркнул, что западные государства могли при желании предотвратить вторжение, однако не сделали этого.

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