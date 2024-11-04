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"Не звучит как 500 тысяч": нардеп сказала, мобилизуют ли полмиллиона украинцев

Руслана Заклинская
4 ноября 2024, 13:03
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Украинцы не могут соревноваться с россиянами "симметрично численность на численность", рассказала Соломия Бобровская.
'Не звучит как 500 тысяч': нардеп сказала, мобилизуют ли полмиллиона украинцев
Планирует ли Украина мобилизовать 500 тысяч человек / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Главное:

  • До конца декабря мобилизовывать 500 тысяч человек не планируют
  • Новый закон о мобилизации дал положительные результаты, но негативно сказался на "бусификации"

В Украине существуют четкие планы мобилизации, но 500 тысяч человек в Вооруженные Силы Украины пока не планируют мобилизовать. Такие цифры не входят в планы ни на этот, ни на следующий год. Об этом заявила народный депутат Соломия Бобровская в эфире Радио Свобода.

"Полмиллиона человек - за какой срок времени. Это надо уточнить. Потому что разбрасываться такими цифрами - это безответственно. На этот год было планирование потребностей в личном составе. И это не звучит как 500 тысяч до конца декабря. Есть планы, которые доведены. И это в разы меньше, чем 500 тысяч. По крайней мере на этот год точно", - подчеркнула она.

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Бобровская также отметила, что украинцы не могут "симметрично" конкурировать с россиянами в плане численности армий, ведь ресурсы, как человеческие, так и финансовые, у нас ограничены. По ее словам, ответ Украины на вызовы является "асимметричным", о чем свидетельствуют результаты в Черном море, когда наши действия заставили российский флот покинуть акваторию.

"Если мы говорим о следующем году, когда Генеральный штаб говорит о необходимости пополнения приоритетно боевых бригад, далее формирование новых бригад, тогда речь может идти совсем о другом, и то это не речь о полумиллионе даже на следующий год... По крайней мере о 500 тысячах на закрытых заседаниях у нас речи не шло", - рассказала Бобровская.

Депутат отметила, что новый закон о мобилизации дал положительные результаты, однако негативно повлиял на процесс так называемой "бусификации". Она отметила, что с апреля-мая до сентября этого года показатели мобилизации превышали потребности Генштаба ВСУ.

"Но другая история - когда ТЦК злоупотребляет этим законом. Интенсивные "бусификации" просто уничтожают любую возможность адекватной работы и тех ТЦК, где нормальные люди, и военных администрации органов местного самоуправления, и армии как таковой. Это те ворота в Вооруженные силы, которые фактически подрывают что-либо. "Бусификация" перечеркивает работу рекрутинга", - добавила Бобровская.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Кто такая Соломия Бобровская?

Соломия Анатольевна Бобровская - украинский общественный и политический деятель, народный депутат Украины IX созыва, с 29 августа 2019 года член депутатской фракции политической партии "Голос", экс-исполняющая обязанности председателя Одесской областной государственной администрации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, в Украине уже мобилизовали более 1 миллиона граждан в Силы обороны. Секретарь СНБО Александр Литвиненко во время заседания Верховной Рады он отметил, что планируется призвать еще 160 тысяч человек.

Оптимальным возрастом для мобилизации являются мужчины 30 лет, поскольку они имеют и физическую выносливость, и психологическую зрелость, считает ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий. Он отметил, что старшие люди, особенно 50+, быстрее устают, а 18-летним не хватает жизненного опыта.

Как сообщал Главред, в Украине военное положение уже несколько раз продлевали, но это не является основанием для повторного штрафования военнообязанных. Как пояснила адвокат Лидия Карплюк, повторное привлечение к ответственности возможно только в случае нового правонарушения, например, повторной неявки в ТЦК.

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