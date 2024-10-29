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В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию: на какой срок

Мария Николишин
29 октября 2024, 13:05
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Теперь действие военного положения продлится до 7 февраля 2025 года.
В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию: на какой срок
Продление военного положения / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, t.me/yzheleznyak

Главное:

  • Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации
  • Продление предусматривается до 7 февраля 2025 года

Рада поддержала законы №12152 и №12151 о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что докладывал оба закона Секретарь СНБО Литвиненко.

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За продление военного положения проголосовали 311 депутатов, за мобилизацию - 304.

Данные законы предусматривают продление на 90 дней, то есть до 7 февраля 2025 года.

"Это было уже 13-е голосование за военное положение", - подчеркнул Железняк.

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию: на какой срок
Продление действия военного положения / фото: Ярослав Железняк

Кто такой Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 октября, во время заседания Верховная Рада Украины запретила мобилизацию 18-25 летних граждан.

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко сообщил, что в Украине продолжается мобилизация, однако вопрос об обязательной службе женщин пока даже не поднимается.

Кроме того, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало заявил, что все отсрочки от мобилизации для украинцев будут отменены после 9 ноября 2024 года. Для продления срока действия отсрочки от мобилизации, военнообязанный должен предоставить в ТЦК и СП документы, подтверждающие право на получение отсрочки.

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