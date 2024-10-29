В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию: на какой срок

Главное:
- Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации
- Продление предусматривается до 7 февраля 2025 года
Рада поддержала законы №12152 и №12151 о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Он отметил, что докладывал оба закона Секретарь СНБО Литвиненко.
За продление военного положения проголосовали 311 депутатов, за мобилизацию - 304.
Данные законы предусматривают продление на 90 дней, то есть до 7 февраля 2025 года.
"Это было уже 13-е голосование за военное положение", - подчеркнул Железняк.
Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
Мобилизация в Украине - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 октября, во время заседания Верховная Рада Украины запретила мобилизацию 18-25 летних граждан.
Народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко сообщил, что в Украине продолжается мобилизация, однако вопрос об обязательной службе женщин пока даже не поднимается.
Кроме того, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало заявил, что все отсрочки от мобилизации для украинцев будут отменены после 9 ноября 2024 года. Для продления срока действия отсрочки от мобилизации, военнообязанный должен предоставить в ТЦК и СП документы, подтверждающие право на получение отсрочки.
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