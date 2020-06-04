Need For Speed в Одессе: 12-летний ребенок на угнанном BMW пытался скрыться от полиции – видео

Мать мальчика уже в 9 раз за год будет привлечена к административной ответственности.
Полицейские в Одессе устроили погоню за 12-летним мальчиком, который на угнанном автомобиле марки BMW пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. К уголовной ответственности ребенка не привлекут, однако рассматривается вопрос об его отправке в специальное учреждение воспитательного типа.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.
В патрульной полиции рассказали, что накануне они получили ориентировку на задержание автомобильного средства марки BMW, за рулем которого, по предварительной информации, находился несовершеннолетний гражданин. Примерно в 22:00 сотрудники полиции зафиксировали местонахождения автомобиля, который обнаружили на улице Святослава Рихтера.
Полицейские требовали водителя остановиться, однако он не реагировал и продолжал нарушать правила дорожного движения, создавая ситуации потенциального дорожно-транспортного происшествия. Патрульные организовали погоню за нарушителем.
В один момент водителю не удалось справиться с управлением, в результате чего он наехал на бордюр. Полицейские установили, что за рулем авто был 12-летний мальчик. На место событий приехали его родители.
В полиции Одесской области подчеркнули, что мальчика могут направить в специализированное учреждение, а его мать привлекут к административной ответственности, причем уже в девятый раз за этот год.
Напомним, в Киеве неизвестные устроили погоню и перестрелку с полицейскими.