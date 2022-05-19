Немногие выжившие убегали: журналист рассказал об успешной контратаке ВСУ на Харьковщине

Журналист Роман Цымбалюк особо уточнил, что защитники Украины фактически уничтожили подразделение из состава 200 отдельной мотострелковой бригады.
В ходе контрнаступления в Харьковской области ВСУ 17 мая прорвали очередную линию обороны оккупантов. Об этом рассказал известный российский журналист Роман Цымбалюк на своей странице в Facebook.
По его данным, в результате контратаки ВСУ российское подразделение, которое находилось на позициях, было практически уничтожено.
Как говорит Цымбалюк, немногим выжившим захватчикам удалось спастись бегством в тыл.
Журналист уточнил, что защитники Украины фактически уничтожили подразделение из состава 200 отдельной мотострелковой бригады (военная часть №08275, Печенга Мурманской области России).
"Потери среди личного состава: 6 военнослужащих погибло, 11 ранены", – подытожил Цымбалюк.
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Напомним, ранее Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Дементиевка в Харьковской области.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Отмечается, что на Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивал на удержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений украинских войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.
"По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Терновая, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении Генштаба.
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