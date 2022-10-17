Неповоротливые бюрократы: военный эксперт пояснил, почему путинисты тормозят мобилизацию

Призыв в России приостанавливается по ряду причин. Населению это объяснили "мобилизационными волнами", говорит известный эксперт Олег Жданов.
Путинский режим вынужден был, по факту, приостановить мобилизацию новых солдат для войны против Украины. Об этом в эфире проекта FreeДом заявил военный эксперт Олег Жданов.
Специалист поведал, согласно информации, которая есть в распоряжении украинских разведчиков, путинистам в рамках "частичной" мобилизации призвать в районе сотни тысяч человек.
"Может быть, где-то тысяч 50-60 находятся в дороге ‒ между военкоматами и пунктами сбора", ‒ говорит Жданов.
Эксперт также отметил, что в некоторых регионах Кремль "дал по тормозам" мобилизации. И по весьма банальной причине ‒ неповоротливые русские бюрократы не успевают обеспечить бесперебойный призыв этих людей.
В первую очередь, говорит Жданов, в "учебках" не хватает мест для мобилизованных. А под открытым небом их нельзя оставлять по причине холодов. Далее ‒ воинские части не подготовлены к приему новых людей ‒ потому что путинские офицеры якобы надеялись, что всех "мобиков" будут собирать на сборных пунктах и отправлять в "учебки".
"Они сейчас по регионам будут проводить мобилизацию. Путин это сказал, чтобы успокоить электорат, что через две недели мобилизация закончится", ‒ говорит Жданов.
Мобилизация в стране-агрессоре, России
Напомним, ранее русский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.
Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.
Позднее в пятницу, 15 октября на пресс-конференции в столице Казахстана Астане русский диктатор Путин сообщил, что в Украине уже воюют 16 тысяч мобилизованных военнослужащих и что 222 тысячи россиян уже призваны.
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