Неповоротливые бюрократы: военный эксперт пояснил, почему путинисты тормозят мобилизацию

Военный эксперт пояснил, почему путинисты тормозят мобилизацию / https://ua.depositphotos.com/ и Минобороны РФ

Путинский режим вынужден был, по факту, приостановить мобилизацию новых солдат для войны против Украины. Об этом в эфире проекта FreeДом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Специалист поведал, согласно информации, которая есть в распоряжении украинских разведчиков, путинистам в рамках "частичной" мобилизации призвать в районе сотни тысяч человек.

"Может быть, где-то тысяч 50-60 находятся в дороге ‒ между военкоматами и пунктами сбора", ‒ говорит Жданов.

Эксперт также отметил, что в некоторых регионах Кремль "дал по тормозам" мобилизации. И по весьма банальной причине ‒ неповоротливые русские бюрократы не успевают обеспечить бесперебойный призыв этих людей.

В первую очередь, говорит Жданов, в "учебках" не хватает мест для мобилизованных. А под открытым небом их нельзя оставлять по причине холодов. Далее ‒ воинские части не подготовлены к приему новых людей ‒ потому что путинские офицеры якобы надеялись, что всех "мобиков" будут собирать на сборных пунктах и отправлять в "учебки".

"Они сейчас по регионам будут проводить мобилизацию. Путин это сказал, чтобы успокоить электорат, что через две недели мобилизация закончится", ‒ говорит Жданов.

Мобилизация в стране-агрессоре, России

Напомним, ранее русский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Позднее в пятницу, 15 октября на пресс-конференции в столице Казахстана Астане русский диктатор Путин сообщил, что в Украине уже воюют 16 тысяч мобилизованных военнослужащих и что 222 тысячи россиян уже призваны.

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