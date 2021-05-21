Непризнание аннексии РФ: в Крыму закатили истерику после жесткого решения США

Федеральным ведомствам США запретят признавать аннексированный Крым территорией РФ.
Комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать аннексированный Крым российской территорией.
В ходе слушаний, транслировавшихся на YouTube-канале комитета, инициатива была поддержана единогласно.
Документ предусматривает, что ни одно федеральное министерство или ведомство США не может предпринимать каких-либо действий или оказывать поддержку, означающую "признание суверенитета России над Крымом, его воздушным пространством или его территориальными водами".
Отметим, что инициативу внес член палаты представителей демократ Джерри Конноли.
В Крыму представители оккупационных властей уже отреагировали на решение Конгресса США.
Об угрозе непризнанием суверенитета США над Аляской заявил "первый вице-спикер парламента Крыма" Ефим Фикс, сообщает РИА Новости.
По его словам, жителям полуострова безразличен законопроект Конгресса США о непризнании захвата Крыма Россией.
Фикс отметил, что в Крыму с таким же успехом могут принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской и распространить его по миру.
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Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Figaro, что временно оккупированные Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей без Украины будут "мертвыми территориями", на которых будет хуже жить, чем в Чернобыле.
По словам президента, возвращение временно оккупированных территорий является одним из самых сложных вопросов.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".