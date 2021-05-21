Непризнание аннексии РФ: в Крыму закатили истерику после жесткого решения США

В Конгрессе США поддержали новую инициативу по Крыму / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

Комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать аннексированный Крым российской территорией.

В ходе слушаний, транслировавшихся на YouTube-канале комитета, инициатива была поддержана единогласно.

Документ предусматривает, что ни одно федеральное министерство или ведомство США не может предпринимать каких-либо действий или оказывать поддержку, означающую "признание суверенитета России над Крымом, его воздушным пространством или его территориальными водами".

Отметим, что инициативу внес член палаты представителей демократ Джерри Конноли.

В Крыму представители оккупационных властей уже отреагировали на решение Конгресса США.

Об угрозе непризнанием суверенитета США над Аляской заявил "первый вице-спикер парламента Крыма" Ефим Фикс, сообщает РИА Новости.

По его словам, жителям полуострова безразличен законопроект Конгресса США о непризнании захвата Крыма Россией.

Фикс отметил, что в Крыму с таким же успехом могут принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской и распространить его по миру.

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Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Figaro, что временно оккупированные Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей без Украины будут "мертвыми территориями", на которых будет хуже жить, чем в Чернобыле.

По словам президента, возвращение временно оккупированных территорий является одним из самых сложных вопросов.