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"Нет денег и воли": Монахова уходит в отставку с поста языкового омбудсмена

24 апреля 2020, 17:18

Всего на посту языкового омбудсмена Татьяна Монахова продержалась около полугода.

Монахова
Татьяна Монахова подала заявление об отставке с поста языкового омбудсмена / izvestia.nikolaev.ua

Татьяна Монахова подала заявление об отставке с поста уполномоченной по защите государственного языка.

Такую информацию она озвучила в интервью порталу Opinion. По словам Монаховой, бездействие Кабмина в плане финансирования ей не удалось создать работающий секретариат языкового омбудсмена. Сама Монахова тоже не получала зарплату.

"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование. По Киеву я передвигалась на метро. О каком водителе может идти речь, когда мне отказали даже в служебном жилье", - заявила она.

По словам Монаховой, отсутствие политической воли в Кабмине привело к тому, что идея секретариата языкового омбудсмена потерпела крах.

"У меня было долгое терпение, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Однако, когда все было наконец готово, когда после стольких моих усилий вопрос о создании секретариата наконец был вынесен на голосование Кабмина, а затем внезапно в день голосования вычеркнут из повестки дня, я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли. Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать принимать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", - заявила она.

Напомним, Татьяну Монахову 27 ноября минувшего года, правительство назначило уполномоченным по защите государственного языка ученого в Украине (языковым омбудсменом).

новости Украины языковой омбудсмен Татьяна Монахова Кабмин
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