Неизвестные устроили погром на могилах военных во Львове: СМИ показали вероятного вандала

СМИ показали вероятного злоумышленника, который и совершил акт вандализма.

https://glavred.info/ukraine/nevidomi-vlashtuvali-velikiy-pogrom-na-mogilah-viyskovih-u-lvovi-10607012.html Ссылка скопирована

Неизвестный разгромил могилы военных во Львове / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Фейсбук Евгения Бойко

На Лычаковском кладбище Львова в ночь на воскресенье, 20 октября, неизвестные осквернили 23 могилы военных, волонтеров и политзаключенных, написал управляющий исполнительным комитетом Львовского горсовета Евгений Бойко.

Службы работают на месте, в частности проверяют видеозаписи с камер наблюдения.

"Ночью вандалы совершили надругательство над могилами наших Героев на поле почетных захоронений №76 Лычаковского кладбища. Службы работают на месте. Пересматриваем камеры видеонаблюдения. Будьте уверены негодяи понесут наказание", - говорится в сообщении Бойко.

видео дня

Всего разбиты 23 могилы, из них - 17 могил героев российско-украинской войны, три могилы политзаключенных и две могилы волонтеров.

Камеры видеонаблюдения около трех часов ночи зафиксировали человека в светлой куртке с накинутым на голову капюшоном. Фрагмент уличной съемки публикует издание ZAXID.NET.

Вероятный подозреваемый ходил между могил и разбрасывал вещи, которые на них стояли. Пока точно неизвестно, действовал ли вандал сам, или их было несколько.

Новости Львова - читайте на Главреде

Львов - город, о котором существует немало легенд, некоторые из которых до сих пор пугают местных жителей и наводят ужас на туристов. Например, для многих легенда о черном гробу во Львовской ратуше достаточно жуткая, из-за чего здание некоторые жители стараются обходить стороной в вечернее и ночное время.

Кроме того, читайте, как львовский блогер Николас Карма подловил украинскую певицу Татьяну Решетняк. Он задал артистке свой легендарный вопрос, сколько стоит ее лук.

Также ранее во Львове случился скандал с задержанием волонтера. Кириллу Тарану, по словам его жены, не вручали повестки на месте задержания и он отказался проходить ВВК.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред