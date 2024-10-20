Неизвестные устроили погром на могилах военных во Львове: СМИ показали вероятного вандала

На Лычаковском кладбище Львова в ночь на воскресенье, 20 октября, неизвестные осквернили 23 могилы военных, волонтеров и политзаключенных, написал управляющий исполнительным комитетом Львовского горсовета Евгений Бойко.
Службы работают на месте, в частности проверяют видеозаписи с камер наблюдения.
"Ночью вандалы совершили надругательство над могилами наших Героев на поле почетных захоронений №76 Лычаковского кладбища. Службы работают на месте. Пересматриваем камеры видеонаблюдения. Будьте уверены негодяи понесут наказание", - говорится в сообщении Бойко.
Всего разбиты 23 могилы, из них - 17 могил героев российско-украинской войны, три могилы политзаключенных и две могилы волонтеров.
Камеры видеонаблюдения около трех часов ночи зафиксировали человека в светлой куртке с накинутым на голову капюшоном. Фрагмент уличной съемки публикует издание ZAXID.NET.
Вероятный подозреваемый ходил между могил и разбрасывал вещи, которые на них стояли. Пока точно неизвестно, действовал ли вандал сам, или их было несколько.
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